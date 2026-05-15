El Concello de Santiago avanza en un comedor escolar central: esto es lo que costará el menú

El Concello de Santiago avanza en la búsqueda de crear un nuevo modelo de comedor escolar para dar servicio a todos los colegios de la ciudad. Así lo afirmó esta mañana la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien comenzó la rueda de prensa mostrando su apoyo a la víctima de una agresión homófoba sucedida esta semana en Santiago "un lugar que sempre foi amigable, que apostou polas diversidades e que, desde logo, está totalmente en contra do que son os discursos de odio que, infelizmente, algunhas veces si que se producen entre nós".

La comisión de estudio para determinar la mejor forma de gestión del servicio ya se ha reunido dos veces, la última este miércoles, 13 de mayo, y cuenta ya con el estudio realizado por personal municipal que determina que la gestión directa supone un menor coste por menú.

La comisión está formada también por la concelleira de Educación, Míriam Louzao, y por cada representante de los grupos políticos y de las concelleiras no adscritas. De igual modo, también cuenta con representación los titulares de la Secretaría Xeral, de Intervención, de Coordinación, del Área de Cultura y Dinamización Ciudadana, del Área de Régimen Interior y de la Asesoría Jurídica.

Sanmartín explicó que la comisión tiene como objetivo aprobar la memoria que justifique la creación de un servicio y su forma de gestión para someter ese acuerdo al Pleno. Así, avanzó que los trabajos están muy avanzados y espera que en la próxima sesión se pueda dar por concluido.

Hasta ahora, la prestación de este servicio se hizo con empresas externas y nunca se formalizó como servicio municipal ni se llegó a analizar la mejor forma de gestionarlo. A ese respecto, Sanmartín explicó que la pretensión del Concello de Santiago es asumir el servicio dentro de las competencias en materia de conciliación, criticando que tendría que ser la Consellería de Educación el que lo incluyera como un servicio educativo para garantizarlo de manera homogénea en todo Galicia.

“Nós marcámonos como goberno un obxectivo que é moi ambicioso, que é poñer en marcha un novo modelo de comedores, un modelo conxunto, global e coherente que lles poida ofrecer a nenos e nenas un servizo de maior calidade”, manifestó Goretti Sanmartín.

La alcaldesa también explicó que se decidió hacer un presupuesto para atender al conjunto de la red de centros públicos, ante la imposibilidad de hacer una instalación en cada centro: "é imposible facer cociñas en cada centro". De esta manera, el presupuesto está dotado en el presupuesto municipal con un millón de euros.

2.500 menús de comida y 823 de desayuno

El Concello busca construir una cocina central para la elaboración de los desayunos y comidas. Tendrá capacidad para 2.500 menús de comida diarios y otros 832 de desayuno con lo que se podría hacer frente a una futura incorporación, si lo quisieran, los tres centros educativos que en la actualidad cuentan con un servicio de comedor gestionado por las Anpas (el CEIP Pío XII, el López Ferreiro o el Lamas de Abade).

El coste estimado sería, así, de 4,24 euros por cada comida y de 1,89 por cada desayuno, cantidades a las que habría que sumar las tareas de monitoreo y aplicar las bonificaciones correspondientes.

Un precio menor al que se daría si la gestión fuese directa por un organismo autónomo que sería de 4,72 euros por las comidas y de 2,14 por los desayunos o por una entidad pública empresarial local, "un modelo lixeiramente diferente" que sería de 4,86 euros el precio de las comidas y de 2,19 para los desayunos.

Se tratarán, en todo caso, de unos menús que "garantirá os obxectivos de saúde, os educativos e os sociais que tamén nos propuxemos", explicó Goretti Sanmartín con "menús saudables, alimentos naturais, producidos e comercializados de xeito sustentable, preferentemente da nosa contorna, e cociñados e servidos con total seguranza" en donde se prime la "saúde e educación en cuxo prezo pesen máis as razóns sociais que o rendemento económico".

Atención a la diversidad funcional

Mientras, el Concello de Santiago tiene "en marcha" una nueva licitación que, según Sanmartín, "vai mellorar moito o contrato actual" y corregirá "algunhas deficiencias" que había en la anterior, un contrato que estará terminado "en pouco tempo".

Contará con mecanismos "flexibles" que permitirán que, cuando el Concello lo desee, pueda incorporar el nuevo modelo. "Está todo preparado para non ter que esperar a súa finalización", prometió la regidora.

Una de las principales novedades que tendrá será la atención a la diversidad funcional. Aunque no ha especificado en qué se materializará, Sanmartín ha avanzado que habrá una "mellora cualitativa" en relación al personal especializado que tiene que atender a estas personas.