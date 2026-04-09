Confirmado: nueva ayuda de 6.450 euros para estudiar inglés durante 4 semanas en Irlanda este verano

El inglés es uno de los idiomas más influyentes del mundo. Es la lengua oficial o cooficial en más de 50 países y cuenta con más de 1.400 millones de hablantes totales.

El inglés es uno de los idiomas más sencillos, caracterizado por su gramática sencilla (sin géneros, conjugaciones verbales simples, etc.), pero requiere constancia para dominarlo.

4 semanas en Irlanda mejorando tu nivel de inglés

Siempre se ha dicho que el inglés, mejor desde pequeños. Por ello, la Diputación de A Coruña ha abierto este jueves, 9 de abril, el plazo de la nueva convocatoria de ayudas para estudiar inglés este verano en el extranjero.

En concreto, los beneficiarios son elalumnado de 1.º de Bachillerato escolarizado en un centro educativo sostenido con fondos públicos y que resida en algún ayuntamiento de la provincia, excepto los de los términos municipales de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.

La estancia se desarrollará en la República de Irlanda durante los meses de julio o agosto de 2026 y se ofrece un total de 60 bolsas destinadas a financiar los gastos derivados de 4 semanas de inmersión para mejorar las competencias lingüísticas.

El importe de cada bolsa asciende al valor económico de la plaza correspondiente en el contrato de gestión, con un precio máximo de 6.450,84 euros por persona. El programa incluye:

Estancia en Irlanda durante 4 semanas , viviendo en una residencia de estudiantes

, viviendo en una residencia de estudiantes Curso preparatorio online de 10 horas de duración

Gestión integral de los preparativos del viaje y asistencia técnica a las familias

Viaje y desplazamientos de ida y vuelta desde A Coruña

Transporte interior, alojamiento y manutención en régimen de pensión completa

Clases intensivas de inmersión lingüística durante un mínimo de 15 horas semanales

durante un mínimo de 15 horas semanales Desarrollo de un programa lectivo extraescolar

Tutoría y atención integral al alumnado

Seguimiento y control por parte de personal especializado

Seguro de accidentes de responsabilidad civil con un importe mínimo de 150.000 euros por participante

Requisitos y cómo inscribirse

¿Quién puede participar en este programa? El alumnado de 1.º de Bachillerato escolarizado en un centro público o concertado sostenido con fondos públicos, que cumpla los siguientes requisitos:

Residir y estar empadronado en algún concello de la provincia, excepto A Coruña, Santiago y Ferrol Estar matriculado y cursando 1.º de Bachillerato No tener ninguna materia suspensa en el curso de 4.º de ESO Contar en el curso de 4.º de ESO con una calificación de 6 puntos o más en la materia de inglés

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán presentar una solicitud de forma telemática en el apartado específico de la Sede electrónica de la Diputación de A Coruña.

Serán seleccionadas las personas solicitantes que obtengan mayor puntuación con la suma de las obtenidas en los siguientes bloques: calificación media en 4º ESO, calificación media en inglés en 4º ESO, situación económica de la unidad familiar y situación sociofamiliar.

El plazo de solicitudes se abre este jueves, 9 de abril, y permanecerá vigente hasta el próximo 23 de abril a las 14:00 horas.