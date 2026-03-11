El Palexco de A Coruña acogerá la XIX Feira Matemática este sábado

La Feria Matemática de A Coruña, que este año llega a su 19.ª edición, abordará como temática principal la inteligencia artificial y el pensamiento computacional. La feria, organizada por la Asociación Gallega de Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Concello, tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el hall del Palexco y se desarrollará de 11:00 a 20:00 horas.

En la actividad participarán 400 personas, ya que son 314 los alumnos inscritos, a los que se suman 86 profesores, sin contar los diferentes voluntarios que se suman a la actividad, que contará con aproximadamente 1.500 asistentes a lo largo del día.

La lista de inscritos está conformada por ocho centros educativos de Formación Profesional, Secundaria y Primaria; además de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, el Instituto Gallego de Estadística, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Federación Provincial de AMPA y Protección Civil de A Coruña, entre otras entidades.

Divulgar y profundizar en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es uno de los principales objetivos de la Feria. El Servicio Municipal de Educación colabora en estas jornadas organizadas por Agapema y dedicadas a todas las etapas educativas, para que cada centro, profesorado y alumnado pueda exponer y presentar las propuestas didácticas que considere.

"En A Coruña tenemos uno de los mayores encuentros educativos y matemáticos de Galicia, en el que el alumnado puede aprender y divertirse de la mano de su profesorado. Se trata de incentivar el pensamiento lógico y el conocimiento entre la juventud manteniendo siempre un espíritu lúdico y atractivo", subrayó el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica Juan Ignacio Borrego, quien destacó también la línea marcada por la alcaldesa, Inés Rey, de apostar por los programas educativos y la formación para profundizar en la igualdad de oportunidades y en la difusión de la cultura.

Una jornada para divulgar las matemáticas

La Feria Matemática es una jornada pensada para la divulgación de las matemáticas y está dirigida a las alumnas y alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como al profesorado y al público en general. Cada centro, cada profesor, cada grupo de alumnos, pueden exponer una o más propuestas didácticas o actividades matemáticas. También habrá exposiciones, concursos de fotografía matemática, de monólogos y de sopas de letras, juegos, exhibiciones, etc.

Cada centro o entidad participante dispondrá de un puesto para mostrar experiencias de aula, juegos, exposiciones, puzzles y todo tipo de actividades relacionadas con las matemáticas. En cada uno de los puestos los visitantes podrán realizar actividades relacionadas con las matemáticas, que serán explicadas por los estudiantes encargados de dicho puesto.

"Pensamiento computacional e inteligencia artificial" es también el lema del Día Escolar de las Matemáticas en este curso escolar 2025/2026, con el que se pretende acercar las claves principales para que el alumnado de todas las etapas educativas pueda usar diferentes formas de pensar y, de esta manera, aprender matemáticas con más sentido y de manera más significativa, ya que aprender matemáticas es mucho más que hacer operaciones; se trata de una forma de mirar el mundo, de pensar con lógica y de buscar soluciones, tal como se plantea en la feria.