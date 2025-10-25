La Universidade Laboral de Culleredo (A Coruña), reconocido como Centro de Excelencia de FP Concello de Culleredo

El CIFP Universidade Laboral de Culleredo ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional, una distinción que irá acompañada de una inversión directa de 1 millón de euros.

La aportación permitirá modernizar instalaciones y equipamientos, impulsar proyectos de innovación educativa y reforzar la conexión entre la FP y el tejido productivo de la comarca.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, celebró este logro "que es una magnífica noticia para Culleredo y para toda Galicia". Según destacó, la designación "premia el trabajo de una comunidad educativa comprometida y refuerza el papel del Laboral como referente formativo y tecnológico".

Rioboo trasladó su enhorabuena al equipo directivo, profesorado, alumnado y personal no docente: "Su esfuerzo, implicación y compromiso han sido determinantes para alcanzar este logro histórico para Culleredo".

Críticas a la falta de inversión autonómica

El regidor aprovechó también para subrayar la importancia de esta apuesta estatal por la modernización de la FP pública frente a lo que considera una falta de implicación por parte de la Xunta de Galicia. Recordó que muchos centros educativos gallegos "superan o rondan los 50 años de antigüedad" y lamentó que en Culleredo continúe sin llegar inversión autonómica a pesar del deterioro visible en algunos CEIP del municipio.

"Mientras el Gobierno central apuesta con hechos por la modernización de la FP pública, la Xunta lleva demasiado tiempo sin actuar. La educación pública merece inversiones y planificación a largo plazo", aseguró. En la misma línea, reiteró sus críticas a las cuentas autonómicas, que "una vez más olvidan Culleredo por motivos exclusivamente políticos".

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la educación pública y con la búsqueda de alianzas que permitan atraer innovación, inversión y oportunidades de empleo cualificado para el municipio y su área de influencia.