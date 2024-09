El Consejo de Europa urge a levantar el veto al gallego en la enseñanza de las ciencias

El Consejo de Europa urge a "eliminar las limitaciones" que impiden el uso del gallego como lengua de enseñanza de las materias científicas. Así lo recoge en su último informe sobre el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias en España, en el que da algunas recomendaciones a las autoridades para que se fomenten y protejan las lenguas de las distintas regiones.

Se trata de una de las "recomendaciones de acción inmediata" que recoge el Consejo de Europa, que urge a permitir el uso del gallego en la enseñanza de las ciencias. Esta recomendación hace referencia a lo dictado en el llamado decreto del plurilingüismo aprobado por la Xunta en 2010, que especifica que "se impartirán en gallego las asignaturas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología, y en castellano las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías y Física y Química".

Entre sus recomendaciones de acción inmediata el Consejo de Europa incluye también: "Garantizar el uso de la lengua gallega en los centros de asistencia social y sanitaria" y que los hablantes puedan "relacionarse en gallego con los órganos locales de la administración del Estado", así como "velar por que la legislación garantice que los tribunales instruyan los procedimientos penales, civiles y administrativos en gallego a petición de una de las partes".

Además, en el campo educativo, el informe recomienda asimismo"garantizar la disponibilidad de la enseñanza en gallego en todos los niveles adecuados", así como que tenga "una presencia proporcionada en la enseñanza preescolar". También "desarrollar materiales didácticos en gallego para la enseñanza técnica y profesional".

A este respecto, la Real Academia Galega ha compartido un comunicado en el que se hace eco del estudio e "insta as autoridades galegas a executaren as recomendacións de acción inmediata". "Na liña do que a RAG ten reivindicado en repetidas ocasións, o

documento que acaba de vir a lume reclama con respecto ao galego, entre

outras medidas, a eliminación das limitacións que impiden empregar a lingua do

país como vehicular en materias de ciencias e garantir que o ensino en galego

estea dispoñible en todos os niveis", indica la institución.