Ramiro Ledo, de Duplex Cinema en Ferrol: "Es un espacio abierto todos los días, un refugio"

Cine Duplex es la única sala de cine que perdura en la ciudad de Ferrol. Este espacio cinematográfico histórico, fundado en 1996 de la mano de la familia Álvarez, estuvo a punto de cerrar sus puertas hace apenas cinco años. Finalmente, pudo sobrevivir a su cierre bajo una nueva dirección, la del montador y distribuidor Ramiro Ledo.

Esta nueva era de Duplex, aparte de la modernización de sus instalaciones y web, tenía una misión clara: triplicar la asistencia de los últimos diez años para hacer el proyecto viable. Esto se tradujo en traer títulos destacados de los premios internacionales, así como películas locales y piezas independientes en versión original, apostando por una programación diversa y plural para todos los públicos y amantes del séptimo arte.

El sello de Duplex: el cine independiente y de proximidad

El cine independiente es una parte esencial de Duplex desde sus orígenes. Para su gestor, Ramiro Ledo, aporta "unha diversidade de procedencias, miradas, temáticas, idiomas... e unha conexión co mundo e coa contemporaneidade e a actualidade que para moita xente é moi importante".

El cine de autor estuvo siempre ligado a Ledo desde el inicio de su carrera. "Todo partiu de algo tan primario como o de ver algo que che cambia a vida e querer facelo chegar a outra xente, é así como se acabou convertindo na miña carreira a través do cine", añade.

Eso es, según Ledo, lo que hace al cine Duplex tan especial: ser un espacio en el que puedan compartir cartelera lo más internacional, con lo más independiente y local. "Que comparta carteleira o filme gañador da Palma de Ouro, por exemplo, con 'Prefiro condenarme' que é un filme de Margarita Ledo que se fixo na comarca de Ferrol é o bonito, ter a oportunidade de que conviva o máis local co máis internacional".

Presentación de la película 'Prefiro condenarme' de Margarita Ledo.

El cine de proximidad es algo también heredado de la familia Álvarez. Colaboraciones con centros educativos en las que niños y adolescentes pueden acudir como actividad extraescolar, o la iniciativa con el Concello de Petís Duplex donde cada domingo se emite cine para toda la familia funciona como "cohesión social" en la ciudad.

Estrenos y presentaciones con los directores, actores o productores de las películas son también eventos fundamentales para esta nueva vida de Duplex. Últimamente se pudieron vivir presentaciones como la de Jonás Trueba con Volveréis, Simón Casal con Justicia Artificial o Margarita Ledo con Prefiro condenarme, una historia de una mariscadora de Fene que está grabada en Ferrol.

"Iso é moi bonito, poder amosar unha película no sitio no que se fixo", comenta Ledo. El pasado viernes 13 también estuvieron de estreno con La Parra, de Alberto García.

Ferrol reconocido a nivel europeo: Europa Cinema

Hoy en día se ha convertido en un espacio cinematográfico de referencia para la ciudad, pero su reapertura no fue nada fácil. Duplex abrió sus puertas de nuevo en octubre de 2019, para que cinco meses más tarde se frenase toda su actividad debido a la pandemia.

Pero a pesar de la incertidumbre que el año 2020 trajo consigo, recibió la mejor noticia que le podían dar: el Duplex entró a formar parte de la Europa Cinema, una red promovida por la Unión Europea que reconoce el trabajo de las salas que apuestan por las producciones europeas. Un reconocimiento que solamente tienen tres salas en Galicia: Duplex Ferrol, Codex Cinema en Lugo y Numax en Santiago de Compostela, siendo Ramiro Ledo también distribuidor de ésta última.

Y no solo eso, ese mismo año el mismo Ramiro Ledo recibió el premio de Europa Cinema a emprendedor del año por reabrir la última sala que quedaba en Ferrol. "Fíxome moita ilusión que se recoñecera a creación de Duplex e a consolidación de Numax como gañador. Foi clave para lexitimar o proxecto, dándolle importancia a ter un cine na cidade, e a xente comezou a apoiarnos máis", cuenta emocionado.

Competir con las plataformas digitales a través de la experiencia

Y es que las salas de cine, en general, tampoco están pasando por el mejor momento de su historia. La llegada de las plataformas digitales de cine a la carta han cambiado el tablero del juego. ¿Con qué puede competir el cine tradicional? Ledo lo tiene claro: con la experiencia que le aporta al usuario acudir a una sala de cine.

"O que ofrece ir ver unha película nunha sala é comprar o teu tempo persoal para estar tranquilamente disfrutando dela, apagando o móvil e cunha attitude que te predispón a algo que normalmente é un oasis", comenta. Y es que, según Ledo, resulta muy difícil ver una película en casa tranquilamente cuando estamos rodeados de elementos de confusión como mensajes continuos, llamadas, estímulos...

Duplex Cinema en Ferrol.

Ramiro, no contrario a las plataformas digitales porque son importantes para que el séptimo arte llegue a más gente, reivindica la figura de la salas de cine como agente social de una ciudad porque "dinimiza moito as cidades, dalle unha alegría distinta e unha riqueza que hai poucas cousas que se poden igualar. É un espazo aberto todos os días do ano, un refuxio, porque sempre vai haber un cine de garda".

Pase lo que pase, Ferrol seguirá teniendo su cine de proximidad. "É moi importante a cultura en Ferrol para crear dinámicas e que a xente participe. Nós intentaremos facer cousas distintas, programación variada e que a xente poida seguir tengo un cine a donde ir", concluye Ramiro.