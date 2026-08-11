Begoña Vila, ingeniera gallega de la NASA: "Queremos encontrar un planeta como la Tierra"

La científica e ingeniera Begoña Vila (Vigo, 1963) ha participado este sábado en la presentación del arranque del rodaje en Galicia de Despois do eclipse (Rumbo ás estrelas), de Meteórica Cine y en coproducción con Abano Producións. La gallega, que ya tuvo un papel muy importante en el desarrollo del telescopio espacial James Webb, participa ahora en una nueva misión científica de la NASA.

Vila es una de las responsables del lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, con el que la agencia espacial pretende obtener una vista panorámica del universo como nunca antes se ha visto y como paso previo al próximo objetivo. "Queremos encontrar un planeta que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida", explica en declaraciones a Europa Press.

El largometraje, a cuya presentación ha acudido también el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se acerca al proceso técnico y humano que hay detrás de la construcción y del lanzamiento de uno de los proyectos científicos "más ambiciosos" de la NASA, además de ofrecer una visión más personal de la trayectoria de Begoña Vila.

El telescopio Roman saldrá de Cabo Cañaveral el próximo 30 de agosto, hito que recogerá el documental. "Nos va a dar un campo de imágenes que es mucho más amplio que el que nos puede dar el Webb (de 2021) o el Hubble (de los años 90), cien veces mayor. Eso nos va a permitir hacer un sondeo, tener una vista panorámica del Universo para entender muchas cosas", ha explicado la científica.

Respecto a la información que va a aportar, Vila ha incidido en dos aspectos. Por una parte, la materia oscura y la energía oscura, que constituyen el 95% del Universo, que se está expandiendo a una velocidad "nunca vista". "Es increíble que digamos que aún no sabemos lo que son. Y necesitamos datos para saberlo", señaló la ingeniera.

Además, podría permitir conocer más planetas, según añadió Vila: "Ahora sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas que hace 40 años no sabíamos y ahora sí. Gracias a Roman vamos a descubrir 100.000 más y eso es muy importante porque, eventualmente, lo que queremos es encontrar un planeta muy especial, que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida".

A partir de ahí, entrará en juego el siguiente gran telescopio en el que ya han empezado a trabajar, el de 'mundos habitables'. "Para entonces creo que ya tendremos unos 25 planetas que pensamos que, a ciencia cierta, pueden tener señales de que podría haber vida allí. Y los vamos a observar", comentó la científica.

Este telescopio incorporará elementos que ya lleva el Roman pero más desarrollados, como un cronógrafo, que sirve para tapar la luz de una estrella y poder encontrar planetas a su alrededor. Es decir, simular lo que podrá verse de forma natural este miércoles 12 de agosto en Galicia, un eclipse.

El eclipse en Galicia

Begoña Vila ha animado a los gallegos a disfrutar del eclipse de mañana miércoles, "una oportunidad de ver lo que se hace cuando se quiere estudiar el Sol": "Se va a poder ver la corona y las emisiones que puede hacer el Sol, que es una cosa que antes había que esperar a estos eventos naturales para poder observarlos y se viajaba y demás. Ahora, claro, ya sabemos cómo hacerlo".

"Mañana, disfrutad lo que es una totalidad, como se disfrutó en la antigüedad pero sin miedo, y poder ver esa corona y poder notar todos los efectos. La bajada del calor, que es increíble. No nos damos cuenta cuánto calienta el sol y cómo se va a estar", destaca la científica, que observará el fenómeno con su familia y amigos, algo que también reflejará el documental.

"Ser el hilo"

Preguntada por el impacto que puede tener visibilizar un perfil como el suyo, Begoña Vila se reconoce "muy emocionada y muy honrada": "Que yo sea el hilo, por ser mujer y por ser gallega, es un honor. Hay muchas mujeres que son muy buenas pero bueno, yo contenta de contar la historia".

Respecto al papel de las mujeres, la astrofísica considera que todavía queda mucho por hacer: "Estamos mejor, pero creo que hay que seguir dando un poco de visibilidad, seguir animando. Creo que cuando ves a mujeres haciendo un trabajo que tú crees que te gusta, es cuando tú sin darte cuenta piensas: 'yo también podría hacer eso'. Es algo que no notamos, pero se te van los sesgos y ves a alguien ahí".

La científica defiende medidas de discriminación positiva como no saber el género de la persona que se postula para un trabajo, guiándose así únicamente "por sus méritos", además de seguir buscando referentes. Y puso como ejemplo la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas rodearon la Luna: una de ellos es mujer.

"Todo el mundo la ha visto. Tenía astronautas increíbles y había una mujer. Todos lo seguimos, pero cualquier mujer se une un poquito más a ella. ¿Por qué? Porque te ves reflejada allí de alguna forma", señala Vila, que concluye: "Hay que seguir hacia delante para que cualquier niña pueda trabajar en lo que quiera, igual que lo pueda hacer un niño".