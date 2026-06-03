El gallego Ángel Carracedo, nuevo académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina

El investigador gallego Ángel Carracedo será nuevo académico de número de Medicina Legal de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME). La votación, realizada por todos los académicos de número actuales, tuvo lugar durante la última reunión de la junta de gobierno y su toma de posesión se celebrará en los próximos meses.

Carracedo ocupará el sillón 19 y tendrá un papel clave en la elaboración y revisión de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con la medicina y la salud, contribuirá a la promoción del conocimiento médico asesorando en temas científicos y participará en labores museísticas y en las sesiones de debate semanales que se organizan en la Academia.

La entidad ha señalado que el investigador también colaborará en la Revista Anales y en la actualización del Diccionario panhispánico de términos médicos (www.dptm.es), entre otras actividades.

¿Quién es Ángel Carracedo?

Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) desde 1990, Carracedo es director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Sergas-Xunta de Galicia) desde 1998, director del Grupo de Genómica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC, del Área de Genética y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y del Grupo de Genómica Traslacional del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer).

El nuevo miembro de la Academia también es director del Centro Nacional de Genotipado (CEGEN) y del programa IMPaCT Genómica del Instituto de Salud Carlos III, así como presidente y co-director científico de la infraestructura Innopharma y la Fundación Kaertor. Carracedo, además, preside la Fundación Ingada (sobre atención y estudio del TDAH y trastornos asociados).

Carracedo se licenció en medicina en la USC en el año 1978, con premio extraordinario, doctorándose en la misma universidad en 1982 también con premio extraordinario.

A lo largo de su carrera, ha protagonizado muchos de los avances más importantes en el campo de la genética forense y contribuido a la estandarización e implantación de la prueba de ADN forense a nivel mundial, ayudando a la justicia en casos relevantes en muchos países del mundo y contribuyendo a desarrollar la medicina legal humanitaria para ayudar en casos de identificación en desastres, guerras y crímenes humanitarios.

Autor de 12 libros y más de 900 artículos en revistas internacionales incluyendo artículos en Nature o Science Nature Genetics, sus trabajos reciben una media de 6.000 citaciones por año (H-Index 118). Carracedo, además de estar centrado en medicina forense, también investiga sobre genética clínica -particularmente la genética de trastornos del neurodesarrollo-, la genética del cáncer y la farmacogenómica.

El investigador ha dictado más de 3.500 conferencias invitadas en más de 70 países, ha realizado más de 1.000 charlas divulgativas y ha dirigido 110 tesis doctorales, según señala la RANME en un comunicado, en el que destaca que también es editor jefe de Forensic Science International Genetics (la revista de más impacto en el área de Medicina legal) y miembro del consejo editorial de otras 15 revistas, la mayor parte del área de la Medicina legal.

Miembro del comité de sociedades científicas nacionales e internacionales de medicina forense, genética, farmacogenómica y cáncer, Carracedo ha participado o participa en organismos reguladores y agencias como la Agencia Europea del Medicamento o el Comité de la Cruz Roja Internacional, además de ser miembro del consejo asesor de numerosos centros de investigación nacionales e internacionales y departamentos ministeriales.

Natural de Santa Comba, es académico de las Reales Academias de Ciencias, Farmacia y Medicina de Galicia, académico de honor de la Real Academia Medicina de Cantabria y académico correspondiente de varias academias a nivel nacional e internacional, así como miembro del Consello de Cultura Galega y del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat de Valencia donde preside la sección de sanidad.

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan el Premio Rey Jaime I de Investigación, The Adelaide Medal, el Prix Galien, la Medalla de Oro de Galicia, el Premio Nacional de Genética, la Cruz al Mérito Policial, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, la Medalla de Oro y Brillantes por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, el Premio Fernández Latorre, el Premio Prismas de Divulgación, la Medalla Castelao, el Premio Novoa Santos, el Premio Otero Pedrayo, los International Zendal Awards, el Premio FEDER, el Premio AELMHU, Lifetime Achievement Award (International Society for Forensic Genetics), y el Premio a la trayectoria internacional en el ámbito del derecho a la salud de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre otros muchos.

Es doctor honoris causa por ocho universidades de Europa y América (en España por la Universidad de Cantabria y la Universidad Complutense de Madrid).