El científico gallego César de la Fuente, elegido miembro de la Academia Europaea

El investigador coruñés César de la Fuente ha sido elegido miembro de la Academia Europaea, la academia paneuropea fundada en 1988 con el objetivo de reunir a destacados académicos, académicas, científicos y científicas de diferentes disciplinas.

Esta entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica tanto en el Reino Unido como en Alemania, cuenta con más de 5.500 miembros procedentes de toda Europay de otros lugares del mundo, entre ellos 88 galardonados con el Premio Nobel.

La elección supone un importante reconocimiento internacional para De la Fuente, cuya labor ha impulsado la aplicación de la inteligencia artificial y de la biología experimental al descubrimiento de nuevos antibióticos y otras moléculas terapéuticas.

De este modo, el gallego se incorpora a una organización creada para promover la excelencia académica, fomentar el intercambio interdisciplinar y reforzar la investigación europea mediante la colaboración entre países y áreas de conocimiento.

"Me siento profundamente honrado por la invitación de la Academia Europaea", afirmó César de la Fuente. "Formar parte de una comunidad que reúne algunas de las mentes más brillantes de distintas disciplinas es un privilegio extraordinario. Los grandes avances científicos suelen surgir cuando conectamos ideas, métodos y perspectivas que antes parecían separados. Comparto este reconocimiento con las personas de mi laboratorio, cuyo talento y compromiso hacen posible nuestro trabajo, y espero contribuir a la misión de la Academia de impulsar el conocimiento más allá de fronteras, disciplinas y generaciones".

Fundada para actuar como una academia europea de Ciencias, Humanidades y Letras, la Academia Europaea apoya la investigación, la educación y la divulgación a través de sus miembros, centros regionales y reuniones anuales. Para De la Fuente, este nombramiento representa tanto un hito personal como un reconocimiento al trabajo científico desarrollado en su laboratorio y en la Universidad de Pensilvania.

El científico, actualmente profesor en la Universidad de Pensilvania y formado primero en la Universidad de León, y más tarde en la University of British Columbia de Canadá y el MIT de Estados Unidos, forma parte del grupo de quince investigadores galardonados este año por Biochemical Society debido a su impacto transformador en el campo de la biociencia.