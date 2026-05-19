"Zona 0", el cortometraje que arrasa en Cinema na Escola y se corona como el mejor de A Coruña

El Ágora acogió este martes la entrega de premios de la categoría de primaria del certamen municipal Cinema na Escola, un programa impulsado por el Concello de A Coruña que busca acercar al alumnado a la creación audiovisual mediante la producción de cortometrajes propios.

La gran vencedora de esta edición fue Zona 0, del CPR Cid, que se llevó los premios a Mejor Cortometraje, Mejor Guion, Mejor Fotografía y Mejor Interpretación.

El concurso, impulsado por primera vez por el gobierno de Inés Rey durante el curso 2021-2022, contó este año con la participación de más de 800 estudiantes, 22 docentes y 17 centros educativos de la ciudad.

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, destacó durante la gala que "Cinema na Escola es un proyecto educativo del que el Gobierno municipal se siente muy orgulloso".

Borrego aseguró además que el programa es "una forma extraordinaria de que el alumnado le pierda el miedo a la expresión libre y a la comunicación, dándoles herramientas que les serán muy útiles en sus vidas".

Cortos grabados en gallego y con móvil

Los participantes tuvieron que desarrollar todas las fases de producción de sus cortometrajes, desde la escritura y la dirección hasta la interpretación, la grabación o el montaje.

Todas las obras fueron rodadas en gallego y utilizando teléfonos móviles como herramienta de grabación. Además, el alumnado recibió talleres formativos y asesoramiento presencial sobre creación audiovisual y montaje.

En la gala de este martes participaron centros como el CEIP Alborada, el CEIP Curros Enríquez, el CEIP José Cornide, el CEIP Ramón de la Sagra, el CEIP Sagrada Familia o el CEIP Zalaeta.

El palmarés completo

Además de los cuatro galardones logrados por Zona 0, el palmarés dejó otros premios repartidos entre distintos centros educativos de la ciudad.

O aprendiz, del CEIP Sagrada Familia, ganó el premio a Mejores Efectos Visuales; Adeus, del CEIP Alborada, obtuvo los premios a Mejor Edición y Montaje y Premio del Público; y O pozo dos desexos, del CEIP José Cornide, recibió el reconocimiento a Mejor Edición de Audio.

Por su parte, Rachando o telón, del CEIP Curros Enríquez, consiguió la Mención Valores; O chichón do pasado, del CEIP Ramón de la Sagra, obtuvo la Mención Comedia; y A pizarra, también del CEIP Curros Enríquez, recibió la Mención Esfuerzo.

El jurado estuvo formado por profesionales del ámbito audiovisual como el actor Santiago Fernández, la directora de casting Isa Escrigas, la doctora en fotografía Ledi Bellón, el realizador Fran X. Rodríguez y la técnica municipal Ana Judel Prieto.

El Concello celebrará este miércoles una segunda gala en el Ágora dedicada a los centros de educación secundaria participantes en el certamen.