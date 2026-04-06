La Fundación MOP inaugura en A Coruña su ciclo literario con Tatiana Ţîbuleac

La Fundación MOP inauguró hoy lunes, día 6 de abril, en A Coruña un nuevo ciclo literario protagonizado por algunas de las voces más destacadas de la narrativa contemporánea. La iniciativa, enmarcada en The MOP Talks, se celebrará hasta el 13 de abril en el espacio de la fundación en el muelle de Batería, con encuentros abiertos al público a las 19:00 horas y aforo limitado a 200 personas.

El ciclo reúne a Tatiana Ţîbuleac, Ottessa Moshfegh y Lionel Shriver, en conversaciones moderadas por la periodista cultural Andrea Aguilar.

Arranque con Tatiana Ţîbuleac

La primera cita se celebró esta tarde con Tatiana Ţîbuleac, autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, uno de los fenómenos editoriales más destacados de los últimos años. La obra, publicada en España por Impedimenta, se convirtió en uno de los libros de 2019 y obtuvo reconocimientos como el Premio Cálamo Libro del Año o el Premio Las Librerías Recomiendan.

La novela narra la historia de un adolescente que acompaña a su madre enferma durante un verano de reconciliación, abordando temas universales como el amor y el perdón. Antes de su carrera como novelista, Ţîbuleac fue reportera, y su escritura ha sido ampliamente reconocida por la crítica.

Su segunda obra, El jardín de vidrio, obtuvo el Premio de Literatura de la Unión Europea en 2019, lo que impulsó su proyección internacional. Además, su editorial en España prevé publicar próximamente su nueva novela, El cuchillo contra la piedra.

Ottessa Moshfegh

El ciclo continuará el viernes 10 de abril con Ottessa Moshfegh, una de las escritoras más influyentes de la narrativa contemporánea. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Mi nombre era Eileen, Mi año de descanso y relajación y Lapvona.

Su obra ha conectado especialmente con una generación de lectores por su mirada directa y su capacidad para retratar el aislamiento. En Mi año de descanso y relajación, su protagonista decide recluirse para desconectar de la realidad, en una historia que ha marcado a muchos lectores.

Lionel Shriver cerrará el ciclo

La encargada de clausurar este ciclo será Lionel Shriver el 13 de abril. La autora alcanzó reconocimiento internacional tras ganar el Women’s Prize for Fiction en 2005 con Tenemos que hablar de Kevin, un superventas global.

En esta obra, Shriver aborda la compleja relación entre una madre y su hijo adolescente en una historia dura y sin concesiones. Su estilo directo la ha consolidado como una de las voces más singulares de la literatura actual.

Con este ciclo, la Fundación MOP refuerza su apuesta por acercar al público figuras destacadas de la cultura contemporánea. Siguiendo la línea de The MOP Talks, los encuentros buscan generar un espacio de diálogo cercano entre autores y lectores en un formato íntimo.