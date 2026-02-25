Abre en A Coruña The MOP Library, la biblioteca especializada en moda de la Fundación Marta Ortega

Vista interior de The MOP Library, con parte de los más de 5.500 volúmenes especializados en moda y fotografía Quincemil

La Fundación Marta Ortega Pérez ha presentado The MOP Library, una nueva biblioteca especializada en moda y fotografía de moda ubicada en el Centro MOP, en el Muelle de Batería de A Coruña. El proyecto amplía la oferta cultural de la fundación con un fondo de más de 5.500 volúmenes entre libros, revistas y catálogos vinculados a la historia y la narrativa visual de la moda, distribuida en un espectacular espacio vertical articulado en torno a una escalera helicoidal.

La biblioteca permitirá la consulta presencial y gratuita de los materiales mediante un sistema de cita previa gestionado a través de la página web de la fundación, ya operativa. Las primeras visitas podrán realizarse a partir del 6 de marzo.

El procedimiento es sencillo: los usuarios pueden acceder online al catálogo completo y seleccionar un máximo de tres ejemplares para consultar durante una sesión individual de una hora. El acceso es estrictamente personal -no se permiten acompañantes- y se habilitan tres turnos por tarde, de lunes a viernes.

Un fondo con vocación de archivo

The MOP Library reúne colecciones extensas de algunos de los fotógrafos más influyentes de nuestro tiempo, como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker. El archivo incluye también colecciones completas de cabeceras que han definido el imaginario contemporáneo de la moda, entre ellas Self Service, Interview, Purple, System y diferentes etapas de Vogue Italia, incluida la dirección de Franca Sozzani.

Uno de los principales valores del fondo son los catálogos de moda, un tipo de publicación de carácter efímero que habitualmente se distribuye durante desfiles o campañas y que rara vez llega a canales comerciales. La biblioteca conserva una amplia selección de estas piezas, consideradas documentos clave para entender la evolución estética y gráfica de la industria.

El archivo se completa con revistas de los años 50, abundante publicación japonesa y catálogos tanto nacionales como internacionales. Destaca también la presencia de trabajos desarrollados por directores artísticos de referencia como Fabien Baron, responsable de identidades visuales para algunas de las cabeceras y maisons más influyentes de las últimas décadas.

Detalles de algunos de los libros, revistas y catálogos de moda que integran la colección Quincemil

Piezas singulares

Entre los ejemplares más relevantes se encuentra el Flair Annual, publicación que en su momento supuso una innovación técnica y editorial por el uso de diferentes papeles, troquelados y recursos gráficos poco habituales para la época. Considerado hoy una pieza de colección, marcó un precedente en el diseño editorial aplicado a la moda.

La biblioteca se ubica en el silo rehabilitado del Muelle de Batería, antigua estructura industrial construida en la década de 1960 y transformada por la arquitecta Elsa Urquijo.