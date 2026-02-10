La librería de Ames (A Coruña) premiada por el sector: "En Galicia tenemos una red de librerías muy potente"
La librería Bandini, en Bertamiráns, acaba de ser reconocida con el premio Nuevas Librerías del Congreso Estatal de Librerías que celebrará su próxima edición en Santiago. "A clave está en que traballemos unidos", explica Órcar Porral, impulsor de Bandini y vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia
El pasado fin de semana se celebraba en Valencia el XXVII Congreso Estatal de Librerías, un punto de encuentro para los profesionales del sector y de las más de mil librerías de toda España asociadas a la Confederación Española de Gremios Asociaciones de Libreros (CEGAL). Una celebración que repartió noticias, y muy buenas, a Galicia.
La primera es que el congreso daba a conocer que Galicia acogerá el próximo Congreso Estatal de Librerías que se desarrollará en Santiago de Compostela durante la primavera de 2028. La otra fue que la Librería Bandini, ubicada en Bertamiráns, se hizo con el premio Nuevas Librerías.
"Estamos aínda bastante sorprendidos e moi agradecidos pola concesión, un pouco procesando o feito de recibir un premio que para nós ten máis valor porque é pedido por compañeiros e compañeiras da profesión", explica a Quincemil Óscar Porral, quien abrió las puertas de esta librería en el año 2024. El también vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia asegura también que es un premio que les impone "a responsabilidade de seguir traballando nesta liña".
El premio toma en consideración no solo el propio espacio de las librerías, también referencias como la ubicación geográfica, "en Galicia temos unha rede de librarías moi potente, con proporcións de librarías que supera moito a media estatal, e toma en consideración a orixe do proxecto, a ubicación, pero tamén o nivel de actividades".
Bandini no es solo una librería, también tiene "unha programación regular bastante ambiciosa", con actividades literarias como clubs de narrativa, poesía, lectura silenciosa o terapéutica que ayudan a crear y formar una comunidad entre los vecinos. Una programación que, según Óscar Porral, los "obriga, en sentido positivo, á comunidade xerando contidos culturais en torno ao mundo do libro".
Próximo Congreso Estatal de Librerías
La Federación de Librerías de Galicia organizará el próximo Congreso Estatal de Librerías, un congreso que, para Óscar vicepresidente de la Federación, "é importante porque reúne entre 350 e 500 libreiros durante dous días".
"Sempre pensamos que era algo importante para Galicia en xeral e para Santiago en particular", señala tras explicar que ya se había presentado la candidatura en Galicia para este 2026, quedando como segundo finalista.
"Somos librerías independentes, temos moitos desafíos por diante", subliñaba. Para él, "a clave está en que traballemos unidas" algo que ya está ocurriendo. "As librarías independentes estamos xuntándonos, facendo un traballo colaborativo, desenvolvendo ferramentas informáticas moi potentes, con moito tempo, que só poderían ter lugar coa unión do sector e unha mirada xenerosa por parte das librarías".
Óscar destaca que "as librarías independentes non competimos entre nós, sumamos", creando una red "potente" para trabajar unidos y hacer frente a una situación "realmente moi complexa e lesiva", con desafíos como las grandes superficies comerciales, la lectura en otros soportes o la venta en línea, "agora parece que moitos prefiren estar na casa, co pequeno esforzo que supón baixar á libraría do teu barrio a coller un libro", lamenta.
El vicepresidente de la Federación también señala que habría que garantizar "á ampliación da oferta", en especial en esos títulos que cuentan con mucho interés, "pero que teñen máis dificultades por chegar a un punto de venta, para darse a coñecer", garantizando así "que todo o mundo teña acceso a un catálogo máis amplo e rico de libros".
Particularmente también en el idioma, "as librerías temos que ser canalizadoras do libro galego" poniéndolo "no lugar que merece", "cousas que, noutras estruturas, é realmente máis difícil que ocorran".