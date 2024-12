El exministro César Antonio Molina ingresa en el Insituto José Cornide de Estudios Coruñeses

El exministro de Cultura y exdirector del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, ha ingresado este lunes en el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, es una ceremonia que ha estado presidida por la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.

Durante el acto de entrega de la medalla que acredita como miembro del Instituto a Molina, Inés Rey señaló que "César Antonio Molina es una figura indiscutible de la sociedad y de la cultura coruñesa. Nuestra ciudad está en deuda con él por su defensa y promoción de nuestro patrimonio y nuestra cultura".

"En este Concello no se olvida su importante papel en logros tan relevantes como la proclamación de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, o el realizado como impulsor del Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología, que desde el barrio de San Roque se sumó a los admirados Museos Científicos Municipais, convirtiéndonos en los que fuimos y somos, una ciudad que ilumina el conocimiento. Que cree en la ciencia y no en las patrañas. Que no se aparta de la línea que nos marcaron nuestras figuras históricas y nuestra tradición ilustrada", añadió Rey.

Sobre el Instituto Cornide, la regidora afirmó que "es la casa del coruñesismo, entendido desde la apertura, la pluralidad, el galleguismo y la ilustración. Pocas personas pueden representarlo mejor que César Antonio Molina, hijo de la calle de la Torre y de herencia familiar republicana, un sabio en múltiples disciplinas, una figura gigante para la ciudad".