Fallece un hombre en Trabada (Lugo) al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel
El hombre, de unos 64 años de edad y único ocupante del vehículo, circulaba a la altura del kilómetro 1,400 de la carretera LU-P-6104
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Un hombre de 64 años ha fallecido en un accidente de tráfico en el municipio lucense de Trabada al salirse de la vía y precipitarse con su coche por un desnivel, que, según la Guardia Civil, era de unos cinco metros.
El siniestro ocurrió a las 10:09 horas de este domingo a la altura del kilómetro 1,400 de la carretera LU-P-6104, que conecta Trabada con la localidad asturiana de San Tirso de Abres.
El fallecido era el conductor del vehículo y el único ocupante del mismo. La salida de la vía sucedió por el margen derecho de la carretera y terminó con el despeñamiento del turismo por un