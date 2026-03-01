Carretera A-6 en el kilómetro 529 este domingo 1 de marzo.

Provincia de Lugo

Fallece en Guitiriz (Lugo) un conductor en un accidente múltiple

Tres personas resultaron heridas en un siniestro en la A-6

Un hombre ha fallecido este sábado en Guitiriz al ser víctima de un accidente múltiple en la carretera A-6, en un siniestro en el que otras tres personas resultaron heridas. El suceso se produjo sobre las 21:00 horas, cuando un particular alertó al 112 informando de un accidente grave a la altura de Trasparga en el kilómetro 530.

En el lugar del accidente se confirmó que había tres coches implicados y que una persona estaba atrapada en uno de los vehículos. Los bomberos procedieron entonces a su excarcelación, liberando a la acompañante del conductor fallecido. Posteriormente fue evacuada por el personal sanitario, mientras el 061 atendía en el lugar a otras dos personas heridas leves.

En el operativo participaron el 061, Bombeiros de Vilalba, GES Friol-Palas, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.