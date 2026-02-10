La protesta de los trabajadores de los buses de A Coruña llega al partido del equipo del dueño de Monbus

Si nada lo remedia, mañana la provincia de A Coruña quedará marcada por una huelga del servicio interurbano de autobús que causará una importante afección en la provincia.

A la espera de las asambleas convocadas por la CIG a las 22:00 en Santiago de Compostela y en A Coruña, y a las 23:00 en Ferrol, los trabajadores no han dejado pasar la oportunidad de mostrarle al dueño de Monbus, Raúl López, sus reivindicaciones.

Lo hicieron en el partido del Obradoiro, el club de baloncesto que también preside desde hace años tras desvincularse del Breogán lucense, frente a Menorca, que se celebró en el Multiusos Fontes do Sar, en la capital gallega.

Los trabajadores, justo encima del palco presidencial en el multiusos compostelano, mostraron una pancarta con el lema "Raúl escoita, convenio digno".

La influencia de Raúl López en la patronal, a la que acusan de boicotear la negociación, ha sido criticada por una parte de los sindicatos presentes en las negociaciones, que han tenido lugar mediante un proceso de mediación de la Xunta de Galicia.

La siguiente reunión será el jueves, donde UGT y CC.OO darán respuesta a la valoración de las aclaraciones solicitadas ayer en el encuentro de negociación.

CIG, por su parte, rechaza de plano ese acuerdo, claramente tumbado en urna por el sector el pasado miércoles, y reclama un nuevo pacto que recoja sus propuestas para el sector.