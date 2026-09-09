Ya está en vigor: la ayuda de hasta 500 euros para la conciliación de familias con hijos de entre 4 y 13 años

Ayuda destinada a facilitar la conciliación de familias con hijos/as nacidos/as entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022 Xunta de Galicia

La Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia ha lanzado la nueva convocatoria del programa Bono Concilia Familia 2026. Desde hoy a las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas del 9 de octubre, todo aquel que cumpla con los requisitos puede solicitar esta ayuda económica de hasta 500 euros.

Tal y como se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), podrán beneficiarse las familias con niños y niñas entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1/1/2013 y el 31/12/2022) que tengan su residencia en Galicia y necesiten ayudas para la conciliación debido a sus obligaciones laborales, personales o responsabilidades familiares.

Ayuda económica de hasta 500 euros

El Bono Concilia Familia es una ayuda destinada a facilitar la conciliación familiar, financiando parte de los gastos derivados de la contratación de servicios de cuidado de menores durante las vacaciones escolares o ante determinadas necesidades puntuales.

La convocatoria está abierta desde las 09:00 horas de hoy, hasta el 9 de octubre a las 14:00 horas. La ayuda contempla diferentes situaciones en las que las familias pueden necesitar apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas.

Períodos de vacaciones escolares (del 1 al 7 de enero; los días 16, 17 y 18 de febrero; del 30 de marzo al 6 de abril; del 20 de junio al 8 de septiembre)

Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miembros de la unidad familiar

Enfermedad del cuidador habitual

Situaciones puntuales de carácter laboral o de formación

Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta 2.º grado de parentesco

El Bono Concilia Familia puede cubrir hasta el 75% del coste del servicio contratado, porcentaje que se eleva al 100% para determinadas familias, como las numerosas, monoparentales o acogedoras, las que tengan menores en guarda con fines adoptivos, aquellas con hijos/as con discapacidad superior al 33% y las víctimas de violencia de género.

En cuanto a las cuantías máximas, se podrán conceder hasta 500 euros por unidad familiar para la contratación de cuidados a domicilio. En el caso de campamentos u otros servicios colectivos de conciliación autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade, la ayuda alcanza hasta 200 euros por cada hijo o hija.

Puedes solicitar la ayuda a través de este enlace.

Requisitos para acceder a esta ayuda