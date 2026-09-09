Ya está en vigor: la ayuda de hasta 500 euros para la conciliación de familias con hijos de entre 4 y 13 años
Desde hoy, 9 de septiembre, a las 09:00 horas, se puede solicitar el Bono Concilia Familia de la Xunta de Galicia hasta el próximo 9 de octubre
Más información: El plazo para solicitar el Bono Concilia de Galicia abre el 9 de septiembre: ayudas de hasta 500 euros
La Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia ha lanzado la nueva convocatoria del programa Bono Concilia Familia 2026. Desde hoy a las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas del 9 de octubre, todo aquel que cumpla con los requisitos puede solicitar esta ayuda económica de hasta 500 euros.
Tal y como se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), podrán beneficiarse las familias con niños y niñas entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1/1/2013 y el 31/12/2022) que tengan su residencia en Galicia y necesiten ayudas para la conciliación debido a sus obligaciones laborales, personales o responsabilidades familiares.
Ayuda económica de hasta 500 euros
El Bono Concilia Familia es una ayuda destinada a facilitar la conciliación familiar, financiando parte de los gastos derivados de la contratación de servicios de cuidado de menores durante las vacaciones escolares o ante determinadas necesidades puntuales.
La convocatoria está abierta desde las 09:00 horas de hoy, hasta el 9 de octubre a las 14:00 horas. La ayuda contempla diferentes situaciones en las que las familias pueden necesitar apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas.
- Períodos de vacaciones escolares (del 1 al 7 de enero; los días 16, 17 y 18 de febrero; del 30 de marzo al 6 de abril; del 20 de junio al 8 de septiembre)
- Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miembros de la unidad familiar
- Enfermedad del cuidador habitual
- Situaciones puntuales de carácter laboral o de formación
- Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta 2.º grado de parentesco
El Bono Concilia Familia puede cubrir hasta el 75% del coste del servicio contratado, porcentaje que se eleva al 100% para determinadas familias, como las numerosas, monoparentales o acogedoras, las que tengan menores en guarda con fines adoptivos, aquellas con hijos/as con discapacidad superior al 33% y las víctimas de violencia de género.
En cuanto a las cuantías máximas, se podrán conceder hasta 500 euros por unidad familiar para la contratación de cuidados a domicilio. En el caso de campamentos u otros servicios colectivos de conciliación autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade, la ayuda alcanza hasta 200 euros por cada hijo o hija.
Puedes solicitar la ayuda a través de este enlace.
Requisitos para acceder a esta ayuda
- Residir en Galicia
- Tener un hijo o hija de entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022)
- Que ambos progenitores trabajen en el período solicitado (o uno en caso de las familias monoparentales)