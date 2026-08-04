Galicia reduce a la mitad las muertes en carretera en julio de 2026 con seis fallecidos, según la DGT

Galicia cerró el mes de julio con seis personas fallecidas en accidentes de tráfico en vías interurbanas, la mitad que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron doce víctimas mortales. Los datos difundidos este martes por la Dirección General de Tráfico (DGT) sitúan a la comunidad entre las que experimentan un mayor descenso de la siniestralidad durante el último mes.

En el conjunto del país, 107 personas perdieron la vida en 97 siniestros mortales, lo que supone un 7% menos que en julio de 2025, cuando fallecieron 115 personas. Se trata, además, del segundo mes de julio con menor número de víctimas mortales desde que existen registros, igualando el dato de 2014 y solo por detrás de 2021, aunque este año se produjeron 49,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, 6,3 millones más que entonces.

En el reparto por comunidades autónomas, Galicia pasa de 12 a 6 fallecidos, una reducción del 50% que solo superan, en términos porcentuales, algunos territorios con cifras absolutas más reducidas. En el extremo contrario se sitúa Castilla y León, que encabeza la estadística de julio con 18 víctimas mortales, ocho más que hace un año.

Las carreteras convencionales continúan siendo las más peligrosas y concentraron cerca de siete de cada diez fallecidos registrados en julio. No obstante, la DGT advierte de un incremento de la mortalidad en autopistas y autovías, donde fallecieron 34 personas, trece más que en el mismo mes de 2025.

Por tipo de accidente, el mayor descenso se produjo en las salidas de vía, que dejaron 33 víctimas mortales frente a las 49 del año pasado. En cambio, aumentaron las colisiones laterales, frontolaterales, traseras y múltiples, que provocaron 28 fallecidos, doce más que en julio de 2025.

En cuanto al tipo de usuario, descendieron las víctimas entre los usuarios vulnerables, especialmente los motoristas, con 21 fallecidos frente a los 34 registrados un año antes. Sin embargo, aumentó el número de peatones fallecidos, que pasaron de siete a ocho, y también el de ciclistas, con seis víctimas frente a las tres contabilizadas en julio del pasado año.

La DGT también destaca que 13 de las personas fallecidas no utilizaban los sistemas de seguridad obligatorios en el momento del accidente. Entre ellas había ocho conductores de turismo, dos de furgoneta y uno de camión que circulaban sin cinturón de seguridad, además de dos ciclistas que no llevaban casco.

Por edades, el mayor incremento de víctimas se produjo entre las personas de 45 a 54 años, con siete fallecidos más que hace un año, y en la franja de 15 a 24 años, que sumó dos víctimas más.

La estadística incluye también el primer fin de semana de agosto. Entre las 15:00 horas del viernes 31 de julio y la medianoche del domingo 2 de agosto, 11 personas fallecieron en otros tantos accidentes mortales en vías interurbanas, todos ellos provocados por salidas de vía