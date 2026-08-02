Galicia alcanza un récord de 32.750 títulos de familia numerosa, con A Coruña a la cabeza

Galicia cerró 2025 con 32.750 títulos de familia numerosa en vigor, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Así lo reflejan los datos publicados por la Xunta, que sitúan el incremento en 1.531 títulos más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 4,9%.

Del total de títulos activos a 31 de diciembre de 2025, 28.638 corresponden a la categoría general, mientras que 4.112 pertenecen a la categoría especial. Según el Gobierno gallego, esta evolución consolida la tendencia al alza en el reconocimiento de familias numerosas en la comunidad.

Durante el pasado año, la Xunta expidió 12.030 nuevos títulos. A Coruña fue la provincia con mayor número de nuevas concesiones, con 4.926, seguida de Pontevedra, con 4.717. En Lugo se tramitaron 1.203 y en Ourense 1.184.

En cuanto al número total de títulos en vigor, A Coruña también lidera el ranking, con 13.886 familias numerosas reconocidas, por delante de Pontevedra (12.901), Lugo (3.084) y Ourense (2.879).

La condición de familia numerosa permite acceder a diferentes medidas de apoyo impulsadas por la Xunta. Entre ellas figuran deducciones fiscales, ventajas en los ámbitos de la educación y la conciliación, ayudas para vivienda, bonificaciones en el transporte y descuentos a través del Carné Familiar Galego.

La Xunta considera que estos datos reflejan el mantenimiento de una tendencia positiva y destaca que continúa reforzando las políticas de apoyo dirigidas a las familias numerosas mediante medidas de carácter económico, social y fiscal.