Cómo descargar y cómo usar el Verano Joven 2026 en Galicia: hasta el 90% de descuento en viajes de tren y bus

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Este miércoles 17 de junio se ha abierto el plazo de inscripción del 'Verano Joven', con el que podrás conseguir tu código para viajar con descuentos de hasta el 90%. Las rebajas se aplicarán en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y de los autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail.

Los beneficiarios de estos descuentos son los jóvenes de entre 18 y 30 años y se aplica a aquellos viajes realizados entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2026, tanto por España como por Europa.

Descuentos de hasta el 90% en transporte este verano

Si tienes entre 18 y 30 años (personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008), ya puedes descargar tu código de Verano Joven para disfrutar de los descuentos de hasta el 90% en distintos medios de transporte, tanto para desplazamientos por España como por Europa.

¡Ya puedes registrarte en la web #VeranoJoven y conseguir tu código para viajar con descuentos de hasta el 90%!



Inscríbete aquí 🔗 https://t.co/vcFwbtJjru



Recuerda:

🧒 Beneficiarios: Jóvenes de entre 18 y 30 años.

🗓️ Para viajes entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/qy8v6VREHQ — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) June 17, 2026

Estas rebajas estarán disponibles para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Se aplican en billetes sencillos de ida y vuelta en trenes y autobuses de titularidad estatal, así como el pase Interrail Global Pass de 10 días utilizables en un período de dos meses.

Además de las personas con nacionalidad española, también pueden adquirir el código aquellas que sean extranjeros con residencia legal en España.

Estos son todos los descuentos a los que puedes acceder:

Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico : rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta

: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta Servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios : rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete

: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete Avant : descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta

: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta Servicios de autobús regular de competencia estatal : descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta

: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe

Cómo descargar y cómo usar el Verano Joven 2026

"Sé que muchos lo estáis esperando. Ya os podéis registrar en la web del Verano Joven y conseguir el código para viajar con descuentos de hasta el 90%. Fácil, rápido y sencillo", informó el Ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puentes.

Descargar y usar el Verano Joven 2026 es muy sencillo, tan solo debes seguir los siguientes pasos y disfrutar de los descuentos que te permitirán viajar a precios muy económicos durante este período estival.

Lo primero que debes hacer es dirigirte a este link e identificarte mediante Cl@ve o con el formulario de datos personales que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado en la página web del Verano Joven. Si escoges la opción 'Cl@ve' tienes la posibilidad de hacerlo con la Cl@ve Móvil, el DNI o certificado electrónico o la Cl@ve permanente. Si lo prefieres, puedes cubrir el formulario con tus datos personales.

De esta forma, podrás confirmar que cumples con los requisitos necesarios para obtener tu código personal e intransferible. Ten en cuenta que el registro debes realizarlo al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete y que el código que recibas es el que debes usar en cada viaje para obtener el descuento.

El programa Verano Joven está diseñado para utilizarlo de forma online, pero también puede usarse de forma presencial. Si compras tu viaje online, deberás añadir el código en el proceso de compra. Si lo compras presencial, deberás enseñárselo al personal correspondiente en taquilla.

Este código se compone por el número del DNI o el NIE y varios caracteres que recibirás en tu móvil o en tu correo electrónico y que podrás usar con total tranquilidad desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.