La Xunta defiende su plan de control de bajas laborales: "Es necesario actuar y actuaremos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este lunes que su Gobierno seguirá adelante con el plan de control de bajas anunciado la semana pasada durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) que generó críticas entre la oposición.

"Creemos que es necesario actuar y actuaremos", señaló con rotundidad Rueda a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. Así, reiteró su intención de seguir adelante con las medidas anunciadas para controlar las bajas laborales.

La propuesta del Ejecutivo gallego incluye la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, "que son las frecuentes", según explicó Rueda la semana pasada.

Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionan las bajas, al mismo tiempo que se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cuando una mutua realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta.

En caso de dudas, la inspección citará al trabajador y, en lugar de que las mutuas tengan que solicitar una por una cada prueba o tratamiento al paciente, se tramitará una autorización global para hacer su labor más ágil y eficaz.

La Xunta prevé llevar ahora la iniciativa al diálogo social "porque es a donde corresponde", ante lo que el líder autonómico espera "una postura constructiva". "Puede haber posturas reticentes, pero después de escuchar las explicaciones en mi opinión deberían apoyarlo", señaló Rueda.

Críticas a Yolanda Díaz

El presidente de la Xunta, además, cargó contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el pasado jueves advirtió en un acto en A Coruña que llevaría el plan de control de bajas al Tribunal Constitucional si seguía adelante por invasión de competencias estatales.

Díaz aseguró que la iniciativa de la Xunta no solo es ilegal, sino que además cuestiona la profesionalidad de los sanitarios, la gestión de la sanidad gallega y privatiza la atención médica: "La media de atención en Galicia es de 600 a 700 días. Con esta medida, se pone en cuestión todo el sistema y se invaden competencias estatales".

La ministra de trabajo también insistió en que son los médicos los responsables de decretar las bajas médicas y que la creación de un órgano adicional supone una privatización indebida de la gestión sanitaria: "Es una medida ilegal e, insisto, si Rueda lo lleva adelante, vamos a interponer un recurso delante del Tribunal Constitucional".

A este respecto, Rueda acusó a Yolanda Díaz de anunciar el recurso antes de conocer el contenido del plan en base a su "ideología, desconocimiento e irresponsabilidad" y le pidió que actúe con "seriedad y objetividad".

"Me hace gracia que la gente pida la retirada de un proyecto que no conoce", insistió el mandatario autonómico. En su respuesta, Rueda explicó que las bajas afectan a la productividad, sobre todo por su duración, y que es sobre esto sobre lo que quiere intervenir su Gobierno.

Así, el presidente de la Xunta se mostró tajante al asegurar que "seguiremos adelante con este plan" y defendió que "autónomos, empresarios, trabajadores que van a trabajar y aquellos que tienen causa de baja" tienen claro qué es lo que se debe intervenir.

"No estoy de acuerdo con la petición de retirada, como creo que no está de acuerdo la mayor parte de la sociedad gallega", señaló Alfonso Rueda, que avanzó que quieren aprobar lo antes posible el decreto que regula esta medida para mejorar el funcionamiento de las bajas.

Caso Villares

Alfonso Rueda también fue preguntado este lunes por el caso Villares después de que la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmase la semana pasada falta de indicios para procesar al exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual, dando por concluido el sumario.

El presidente de la Xunta señaló que "debería haber quien se disculpe", en referencia a personas que realizaron "ataques personales" y juzgaron "antes de que lo hicieran los jueces" a Alfonso Villares, al que definió como "un buen servidor público".

Precisamente, cuando se hizo público lo ocurrido, Rueda, pidió "se hiciese justicia cuanto antes" para poder recuperarlo para la vida pública. Preguntado al respecto este lunes, el presidente de la Xunta señaló que "es algo que depende de él" y enfatizó que "acabamos de conocer la sentencia", por lo que considera que "es momento de valorar lo que dijeron los responsables políticos en aquel momento".