Alfonso Rueda, sobre la renuncia de Yolanda Díaz: "Más confusión a lo que ya está muy confuso"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha pronunciado este jueves sobre la renuncia de Yolanda Díaz a liderar una candidatura de izquierdas en las próximas elecciones generales: "Creo que echa todavía más confusión a lo que ya está muy confuso", ha afirmado.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras inaugurar, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la nueva sala de espera de Oncología del CHUS, Rueda ha reconocido "no entender muy bien" lo que está pasando en la izquierda.

"Sabemos que primero renunció como lideresa, como máxima responsable de Sumar cuando fueron las (elecciones) europeas, pero no se fue del Gobierno, no asumió ninguna responsabilidad. Ahora dice que no va a encabezar esa confluencia de la que están hablando que, por lo que se dice, nadie se lo había pedido tampoco. Y tampoco aclara cuál es su futuro", ha reflexionado.

Considera el líder del Gobierno gallego que "cuando alguien tiene mucha confusión, como tiene la izquierda", es porque las perspectivas "no las tienen muy claras".

Por último, ha recordado que, en Galicia, la última vez que se sometieron a las urnas, aunque no fuese ella directamente, "pero sí con una candidata que trabajaba con ella muy directamente y con la implicación de la propia Yolanda Díaz en la campaña", los gallegos "hablaron claro". "No recuerdo bien pero creo que no llegó ni a un 2%", ha zanjado.