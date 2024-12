Fletan buses desde varios puntos de Galicia para la manifestación contra Altri el día 15 en Santiago

El próximo domingo 15 de diciembre está convocada una manifestación multitudinaria en Santiago de Compostela contra el proyecto de la fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). La manifestación está convocada por las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa y cuenta con el respaldo de una veintena de asociaciones ambientales y vecinales, sindicatos o partidos políticos.

Bajo el lema 'A Xunta non poderá calar todo un país', el recorrido saldrá a las 12:00 horas desde la Alameda y finalizará en la praza do Obradoiro. Además de pedir la paralización del proyecto, los manifestantes denunciarán la actitud de la Xunta, al considerar que "defiende intereses ajenos a Galicia" y "no piensa en su futuro". En este sentido, critican también que el Gobierno gallego "minimice al máximo" las 23.000 las alegaciones presentadas contra la macrocelulosa.

Autobuses desde diferentes puntos de Galicia

Con el fin de facilitar una participación masiva en la manifestación, se han habilitado una veintena de autobuses desde diferentes puntos de la geografía gallega. El transporte será de ida y vuelta y según señalan desde Ulloa Viva, el coste oscilará entre 0 y 10 euros. Estos son los horarios y lugares desde los que se habilitarán autobuses: