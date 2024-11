Pontón llama a movilizarse este domingo en Santiago ante la "situación extrema" que vive el gallego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a la sociedad a participar este domingo 17 en Santiago en la movilización convocada por la Plataforma Queremos Galego ante la "situación de emerxencia" que vive el gallego. De este modo, ha denunciado que esta situación "crítica" es "o resultado de 15 anos de políticas do Partido Popular en contra da lingua".

En declaraciones a los medios tras la reunión con el portavoz de la plataforma, Marcos Maceira, Pontón ha asegurado que estas políticas tienen su "máxima expresión" en el "decreto da vergoña" que convirtió el gallego en una lengua "de segunda" y que provoca que los niños "entren pola porta do colexio falando en galego e saian sen facelo".

De este modo, ha subrayado que la convocatoria de este domingo es una "chamada de atención" a todo el conjunto de la sociedad gallega sobre la "situación extrema" en la que se encuentra la lengua. No obstante, la líder del BNG ha incidido en que "é posible darlle a volta á situación".

"É importante a implicación do conxunto da sociedade, por iso, queremos facer un chamamento para que todos os galegos que levan a lingua no corazón e que senten orgullo de ter unha lingua propia acudan o domingo a esta movilización que está convocada na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela", ha aseverado.

"Reinicio" de la movilización social

Por su parte, Maceira ha reivindicado que esta convocatoria debe ser el "punto de reinicio" de la movilización social a favor del gallego y ha defendido que con el compromiso de las entidades sociales y del conjunto de la sociedad "é posible revertir a emerxencia lingüística extrema".

Asimismo, ha asegurado que también hace falta compromiso por parte de los poderes públicos, "porque é a súa obligación legal, pero tamén porque é a súa obligación moral", ha esgrimido. En este sentido, Pontón ha destacado que este domingo será un día para "reivindicar o orgullo" pero también para hacer un llamamiento a la Xunta para que "cambie as súas políticas en contra do galego".

"Porque iso é o que se está pidindo na convocatoria do próximo domingo, que se cumpra a Carta Europea das Linguas, a Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral de Normalización que foi aprobado hai 20 años, un gran acordo de país a favor do galego que ten que pasar do papel á realidade", ha asegurado.

Con todo, ha incidido en que esta convocatoria es una "cita fundamental" de la que "depende" el futuro del gallego y en la que es "clave" que la sociedad esté presente.