Queremos Galego convoca "un gran acto" en Santiago el 17 de noviembre en defensa de la lengua

La Plataforma Queremos Galego, que agrupa a 600 colectivos sociales, ha convocado "un gran acto" para el próximo 17 de noviembre en Santiago de Compostela ante la "situación de emerxencia lingüística extrema" que vive la lengua gallega.

Bajo el lema 'Mudemos o rumbo. Polo futuro do galego', la concentración está abierta tanto a colectivos sociales como a aquellas personas interesadas en defender la lengua a raiz de los datos publicados el pasado viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La encuesta señala que el uso habitual del gallego continúa perdiendo peso en la Comunidad y que la población que siempre habla castellano es ya mayoritaria. Además, según el IGE, un tercio de niños de más de cinco años saben hablar "poco o nada" en la lengua cooficial.

"É a consecuencia lóxica dunha hexemonía do castelán en todos os ámbitos e da exclusión do galego, que ten como consecuencia a perda de falantes", ha señalado el portavoz de la Plataforma, Marcos Maceira, quien ha recordado que desde Queremos Galego llevaban tiempo advirtiendo de esto.

Con esta concentración, la Plataforma busca poner de manifiesto este escenario así como "pór o foco onde están as solucións". Maceira ha defendido que se necesita un "cambio de rumbo para reverter a situación" y ha defendido que esta situación no es "definitiva". "Isto non nos pode levar a pensar que o galego vai desaparecer", ha apuntado.

Cuatro medidas urgentes

Entre las medidas a aplicar para poner solución a esta "situación de emerxencia", han apostado por reactivar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG), aprobado por unanimidad hace 20 años y conformaqdo por más de 400 medidas. Desde la Plataforma han habilitado un espacio en su página web para recoger apoyos individuales y sociales y que parte de cuatro medidas urgentes.

La primera está relacionada con la enseñanza, pidiendo la derrogación del decreto 79/2010 y más materiales didácticos en gallego. Demandan también más presencia de la lengua en las actividades económicas y comerciales, tanto en la atención como en la oferta correspondiente.

En cuanto a la cultura y ocio, instan a "recuperar o papel normalizador da TVG, con ampla oferta para o público infantil e xuvenil". Por último, demandan "oferta positiva en galego" en todos los servicios de administración pública, sanidad y justicia.

"Máis preocupados en buscar escusas que solucións"

Maceira ha cargado contra la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude al justificar que la llegada de población exterior "influye directamente" en el aumento de castellenohablantes.

"Están máis preocupados en buscar escusas que en buscar solucións", ha señalado el portavoz de Queremos Galego. Maceira ha esgrimido que el descenso en el uso y conocimiento del gallego es muy superior al de la gente que ha. llegado a nuestra Comunidad.

Reunión para impulsar el uso del gallego

El próximo jueves 24 de octubre, el conselleiro de Lingua, José López Campos, se reunirá por separado con los grupos parlamentarios con el objetivo de abrir un proceso de diálogo y buscar consensos para impulsar el uso del gallego.

Desde la Plataforma han afeado la "falta de interese" del conselleiro de comunicarse con ellos a pesar de "convocar as mobilizacións máis numerosas no último ano". Además, Maceira ha recorado que, como presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística, solicitó a López Campos dos reuniones, "sen que tivésemos resposta".