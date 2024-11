Cruz Roja consigue dar empleo en A Coruña a 680 participantes en su plan de inserción laboral

El Plan de Empleo de Cruz Roja es un programa que tiene como fin unir a las empresas con las personas desempleadas, enlazar las necesidades laborales de una y de otra parte. Cuenta con la financiación del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (Poises), cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE). Y en lo que va de año ha dado como resultado la inserción laboral del 61% de los participantes en la provincia de A Coruña.

Un ejemplo es el de Zaidy, que puede contarlo y celebrarlo. Esta mujer llegó a España procedente de Cuba. Es entrenadora física y deportiva becada por la Escuela Internacional de Artes Marciales en China y ha accedido a un puesto de trabajo en la comarca ferrolana tras participar en las orientaciones laborales, acompañamientos, capacitaciones profesionales, prácticas e intermediaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja en Ferrol.

Un total de 1.110 personas tomaron parte del programa en la provincia entre enero y octubre. Colaboraron 467 empresas que, mediante diferentes alianzas, han ayudado a insertar en el mercado laboral a 680 participantes. Por este motivo, una representación del tejido empresarial de A Coruña, Ferrol y Santiago protagonizó esta semana un acto de agradecimiento en el Arsenal de Ferrol.

El presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y su homóloga comarcal en Ferrol, María del Carmen Fernández Corral, le trasladaron su reconocimiento a todas las empresas, participantes y colaboradores, al tiempo que invitaron al centenar de asistentes a mantener su compromiso generando "oportunidades que cambian vidas".

"Hablamos de algo más de un 60% de inserción laboral y lo hacemos con los datos en la mano. Pero me quedo con las personas, con esas oportunidades y sueños hechos realidad. Por eso me atrevo a daros las gracias en su nombre, por confiar en la importancia de generar alianzas, asumir retos y trabajar en red para no dejar a nadie atrás" subrayó el presidente provincial en su intervención.

El acto de celebración contó con la participación del mago Martín Varela y se centró en los casos particulares de las personas. Con el hilo conductor de las ilusiones y del esfuerzo por hacerlas realidad, intervino, entre otras, la propia Zaidy para contar su caso y poner de manifiesto el alcance del programa de Cruz Roja.