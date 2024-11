Queremos Galego llama a participar en la protesta del domingo ante la "emerxencia lingüística"

La plataforma ciudadana Queremos Galego, de la que forman parte casi 600 entidades, ha llamado a participar en la manifestación convocada para el domingo 17 de noviembre en Santiago Compostela bajo el lema "Mudemos o rumbo. Polo futuro do galego". Será una "grande convocatoria" por la lengua que tendrá lugar a las 12.00 horas y que empezará y terminará en la Praza da Quintana.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de la Plataforma, Marcos Maceira, quien ha desgranado los detalles del acto, en el que se leerá una declaración unitaria, que aún continúa abierta, y que ya han firmado 167 colectivos "moi diferentes", recoge Europa Press.



"Novos datos poñen en evidencia o estado de emerxencia lingüística do galego con niveis de descoñecemento e emprego inéditos na historia da lingua. Son o resultado do predominio e da hexemonía do castelán intensificada nos últimos 15 anos co aumento da exclusión do idioma propio de Galiza da oferta en todos os ámbitos", señala la Plataforma.

Las entidades firmantes instan a la Xunta a iniciar un proceso "transparente, amplo e coa participación das entidades sociais galegas", dotado con un calendario de aplicación inmediata, mecanismos de evaluación y recursos. Maceira ha señalado que este será el inicio de un movimiento "moito máis amplo" y que en esta asamblea también se decidirán las líneas generales de acción para los próximos meses para lograr "o cambio de rumbo que o galego necesita".

Entre las demandas de la Plataforma destacan: "a derrogación do decreto 79/2010 e a aprobación dun novo decreto que asegure os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas", "recuperar o papel normalizador da TVG, con ampla oferta para o público infantil e xuvenil", asegurar una "oferta positiva en galego en todos os servizos da administración", así como "o pleno dereito de uso do galego, coa atención e a oferta correspondente, en todo tipo de servizos".