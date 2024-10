A mayor calentamiento del agua, crecería la probabilidad de ciclones en Galicia, según la Aemet

Meteorólogos han coincidido en señalar que el cambio climático está intensificando los huracanes al incrementar la temperatura del Atlántico. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado que se ya preveía que esta temporada de huracanes fuese activa, sobre todo debido a las altas temperaturas del Atlántico y a un dinámico "monzón africano".

En lo que respecta a España, ha avisado de que "ahora mismo" no está previsto que otro ciclón tropical pueda evolucionar a borrasca y alcanzar latitudes españolas tras 'Kirk'. Aún así, ha puntualizado que esto es algo relativamente frecuente y que sucede muchos otoños.

Al respecto, el delegado territorial de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, ha detallado al respecto que los huracanes, por ejemplo, "son fenómenos con origen en mares cálidos que la energía la obtienen de los mares tropicales o ecuatoriales". "Los fenómenos adversos son difíciles de pronosticar y ver su evolución, pero no hay evidencia de que el hecho de que se produzcan más huracanes o tormentas tropicales esté asociado al aumento de las tempearaturas por el cambio climático", razona.

"Hay más huracanes en general, grandes huracanes de escala 3,4 o 5, y la razón es que ahora en la atmósfera con el cambio climático hay más humedad y más energía disponible, lo que provoca que estos fenómenos lleguen a niveles más altos, a la escala más violenta", expone.

Otro efecto del cambio climático, a su juicio, es que "hay evidencias de que se intensifican estos fenómenos más rapido", tal como sucedió recientemente en el huracán Milton que afectó a Florida pasando de categoria 1 a 5 en prácticamente unas horas.

Sobre esto, aclara que "no es habitual y no esta demostrado completamente" pero indica que "seguramente esté asociado al cambio climático": "esta intensificación es peligrosa porque no da tiempo a emitir los avisos para prevenir a la población a tiempo, tomar medidas y reaccionar", dice.

"En Galicia este tipo de fenómenos llegan como borrascas potentes con vientos fuertes y precipitaciones intensas"

En cuanto a Galicia específicamente, el delegado territorial comenta que a la comunidad le afecta especialmente en cuanto a la futura posibiidad de ser afectada por ciclones o huracanes que la temperatura del agua del mar esté aumentando en latitudes más altas. "En los últimos años hemos tenido anomalías de temperatura del agua del mar en cuanto a calidez en el Atlántico y este tipo de fenómenos no se movían en latitudes tan altas y ahora sí, sobre todo en latitudes próximas adonde se encuentra Galicia", afirma.

Sobre esto, recuerda que "hace años los huracanes se formaban en África y los vientos alíseos hacía que pasasen al Caribe" y concretamente para España informa de que "llegaban a la comunidad como restos casi deshechos". Ahora esta situación expone que en parte se ha modificado y concliye que "ahora muchos de estos ciclones tropicales en lugar de moverse hacia el oeste lo hacen hacia el norte siguiendo trayectorias anómalas porque el mar está mas caliente".

Sobre la generación de esta situación, explica que "cuando un ciclon tropical encuentra agua fría, automáticamente pierde fuerza y se convierte en una borrasca atlántica habitual pero manteniendo ciertas caracteristicas tropicales como vientos fuertes o mucha humedad". Estos factores son los que resume que se unieron hace unos días con la llegada del exhuracán Kirk a Galicia, que finalmente aterrizó en la comunidad como una potente borrasca con vientos fuertes y precipitaciones intensas.

"Es probable que este tipo de borrascas que son restos de antiguos huracanes nos afecten con cierta frecuencia siendo borrascas más fuertes de lo que eran habitualmente", sentencia, a lo que añade que la actualmente posibilidad de que lleguen huracanas a Galicia desde la Aemet no lo pueden confirmar pero no descarta que "pueda ser".

Todo lo deja en manos de la evolución de la temperatura del mar a partir de ahora: "Si sigue aumentando el calentamiento de las aguas y llegan a tener temperaturas nnecesarias para estos fenómenos, aumentaría la probabilidad de que Galicia fuera golpeada por un ciclón", asegura, aunque advierte de que "no lo saben con seguridad".

En cuanto a hemeroteca, en esta línea recuerda casos como el huracán Hortensia que llegó a España en 1984 como fuerte borrasca o más recientemente en 2017 el huracán Ophelia, que no llegó a afectar como huracán pero quedó bastante cerca de la península y tuvo asociados vientos fuertes que provocaron incendios graves en Galicia, sobre todo en Pontevedra y Vigo. "Este huracán qse acercó peligrosamente y llegó a la comunidad como borrasca con efectos considerables", matiza.

Otro que nombra es el Leslie, que detalla que no llegó a afectar a Galicia directamente pero se comportó como huracán en latitudes muy altas. "Si se hubiese movido hacia el este podría haber llegado a costa oeste de la península", dice.

Otro que se acercó bastante a España, según cuenta, es el huracán Pablo en 2019 o el Delta, que golpeó fuertemente a Canarias dejando destrozos considerables.