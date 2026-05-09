Miles de vecinos se manifiestan en A Laracha (A Coruña) contra la planta de biogás de Soandres

Cientos de vecinos recorrieron este sábado las calles de A Laracha para mostrar su rechazo a la planta de biogás

A Laracha volvió a mostrar este sábado su rechazo al proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia de Soandres. Cerca de 3.000 vecinos participaron en una multitudinaria manifestación convocada por la plataforma Stop Biogás A Laracha para protestar contra la instalación promovida por la empresa Bioenergía A Coruña.

La movilización arrancó a las 12:00 horas y recorrió las calles del municipio entre consignas como "Queremos aire puro, no un futuro oscuro" y mensajes de defensa del entorno natural y de la calidad de vida en la zona. La protesta se produjo dos días después de que los alcaldes de A Laracha, Arteixo, Cerceda y Culleredo escenificasen un frente común contra la futura planta.

Uno de los símbolos más llamativos de la protesta fue la presencia de un ataúd con el mensaje "Morte de Soandres", con el que los manifestantes quisieron representar el impacto que, a su juicio, tendría la planta sobre el modo de vida de la parroquia.

Impacto ambiental y alegaciones

Según denuncia la plataforma vecinal, el proyecto afectaría a unas 500 familias que viven en un radio de tres kilómetros y prevé procesar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos. Los vecinos alertan además del posible impacto sobre la cabecera del río Anllóns y de las consecuencias medioambientales que podría generar la instalación.

Durante la concentración, los asistentes insistieron también en su preocupación por la cercanía de la planta a espacios patrimoniales y por las molestias derivadas de los olores y del aumento del tráfico pesado en la zona.

Al finalizar la marcha, la plataforma convocante leyó un manifiesto frente al edificio del Concello en el que dejó claro que "no estamos en contra de las renovables, pero sí de este modelo". Los organizadores aseguraron además que continuarán movilizándose y presentando alegaciones mientras siga adelante la tramitación del proyecto, cuyo plazo permanece abierto hasta el próximo 26 de mayo.

Apoyo político a la protesta

A la movilización acudieron también representantes políticos y cargos socialistas de los municipios afectados, entre ellos el diputado autonómico del PSdeG, Aitor Bouza.

"Es un atentado contra estas tierras rústicas, contra este suelo rústico", lamentó Bouza, que se preguntó "qué herencia van a tener las nuevas generaciones si finalmente se instala esta infraestructura".

El socialista advirtió además de que "a partir del momento en que una planta de biogás ponga aquí el pie, estas tierras caerán en picado en su valor".

"Es un atentado contra el medio ambiente y contra la forma de vida de los vecinos de A Laracha, que no van a ver ningún beneficio con esta nueva planta de biogás en su entorno", concluyó.