Verónica es, con 25 años, una de las pocas autobuseras de España: "Me gusta sonreír, sobre todo en esta época en que falta empatía"

Tranvías, la concesionaria del bus urbano en A Coruña, tiene una plantilla de 321 trabajadores, de los que 282 son conductores. En este grupo 254 son hombres y solo hay 28 mujeres. La persona más joven que conduce un bus en la ciudad es una chica de 25 años, Verónica Barallobre Ferreira. Empezó hace tres meses y medio.

"Empecé con la línea universitaria, en verano, con poca gente". Es el trayecto que más cubre, aunque va cambiando a otras líneas para hacer algún refuerzo o una sustitución. Seis meses le bastaron a esta joven coruñesa para matricularse, estudiar, hacer prácticas con monitores o compañeros de Tranvías y aprobar (a la primera) los exámenes que la han convertido en conductora de autobús urbano.

Lo tenía muy claro cuando con 20 años obtuvo el carné de turismo. Pasó por la hostelería y fue autónoma en el sector de la limpieza, pero el gusanillo estaba en el volante del bus: "Siempre me llamó la atención, y tengo un tío que también es conductor de Tranvías que me animó mucho".

"Te tiene que gustar conducir, y lidiar con factores como el estrés al volante, las obras en las calles, las prisas de la gente y su carácter. Hay que tener don de gentes", reflexiona Barallobre.

Verónica Barallobre en el interior de un bus. Quincemil

Ese estrés lo produce muchas veces la propia ciudad, confiesa, la complejidad de moverse en un vehículo. "Es como una gincana, a ver qué coche mal aparcado me encuentro, qué obstáculo esquivo, qué obra aparece... Pero vas aprendiendo. En el poco tiempo que llevo cada día he aprendido algo nuevo".

Admite también Verónica que "valora mucho" el trato con la gente, con el usuario del bus. "Una persona superagradable ya me alegra el día y a mí siempre me gusta sonreír en el primer contacto. Si alguien me responde de la misma manera haré mi trabajo más a gusto, sobre todo en esta época en la que falta más empatía en la vida en general".

"El bus no da miedo, da respeto"

El volante del bus es una de esas herramientas de trabajo generalmente asociadas al hombre, como el del taxi o el camión de mercancías. Pero en ambos vehículos las mujeres crecen y rebajan la "masculinización tradicional del sector".

Verónica Barallobre celebra que aunque "la sociedad siga teniendo ciertos aspectos machistas", las mujeres "ya no estén mal vistas al frente de algo tan grande como un autobús o un camión". "La sociedad evoluciona y las mujeres nos atrevemos cada vez a más", juzga.

La joven conductora, Verónica Barallobre, delante de un bus urbano de Tranvías. Quincemil

Y aun así, la gente no deja de sorprenderse, como cuando en su entorno a esta joven conductora le preguntan por sus sensaciones como piloto, por si le da miedo controlar un vehículo tan grande o girar en una calle muy estrecha. "El bus no da miedo, da respeto. Llevamos muchas vidas a nuestro cargo".

La 2A y la 22

En sus primeras carreras por A Coruña, Barallobre, con su sonrisa reluciente mientras conduce y gana experiencia, agradece a Tranvías que le diera la oportunidad de desarrollar su futuro profesional.

Ahora se acostumbra a la línea de la UDC, pero mirando más adelante le gustaría poder conducir algún día los buses de las líneas 2A (del hospital Abente y Lago a As Xubias) y la 22 (de Juan Flórez a A Pasaxe). Se ríe si se le pregunta por el trajín de la 4, la 6 o la 11, pero Verónica se presta "a las que vengan".