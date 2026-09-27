Lourdes Mariño, vecina de A Falperra, en A Coruña: "El mercado de Santa Lucía va a abrir una etapa para el barrio"

Lourdes Mariño Medio lleva desde niña ligada a A Falperra. En este pequeño barrio, situado entre el Ensanche, Os Mallos y el Agra do Orzán, han crecido varias generaciones de su familia, al frente desde hace casi un siglo de la Farmacia Medio, situada a mitad de la calle Pla y Cancela.

"La farmacia era de mi abuelo, luego pasó a mis padres y, probablemente, en un futuro no muy lejano, espero hacerme yo con ella", señala a Quincemil. Ella se marchó a Madrid para estudiar la carrera, pero siempre que podía regresaba a casa para estar con su gente y ver a sus vecinos: "Tenemos mucho sentimiento de comunidad y de familia. Los vecinos se conocen por su nombre y apellidos. El comercio de proximidad tiene bastante importancia".

La coruñesa describe el barrio como un sitio tranquilo y que en los últimos dos años ha ido ganando cada vez más vida. "Cuando era pequeña estaba en su punto más álgido con el mercado de Santa Lucía. Había mucho movimiento, pero a posteriori pasó por una etapa de decadencia", recuerda Lourdes.

"Están abriendo muchos negocios que seducen a los jóvenes" Lourdes Mariño Medio, vecina de A Falperra

En esta línea, señala que, tras el cierre del mercado, muchos locales echaron la verja y algunas zonas perdieron actividad. "Ahora estamos volviendo a vivir un cambio. La reforma del mercado de Santa Lucía va a ser un punto de inflexión muy importante y se está notando que algunos bajos que estaban vacíos empiezan a volver a tener actividad".

Precisamente, el barrio se encuentra en medio de las obras de construcción del nuevo mercado, que estará en funcionamiento a principios de 2027. El edificio albergará, además de un renovado mercado, un centro cívico y un centro de salud más amplio, una demanda histórica de los vecinos y vecinas. "Al ser algo que se ha retrasado tanto en el tiempo, la gente está un poco desencantada, pero ahora al ver el avance empieza a haber cierta ilusión", dice Lourdes.

Más recursos para los mayores

Gracias a su trabajo en la farmacia, esta vecina percibe de primera mano los cambios sociales que está experimentando A Falperra, especialmente en lo que respecta a los grupos de edad. "Hace un par de años era un barrio envejecido y eso lo observábamos a diario. Sin embargo, parece que ahora hay un nuevo ambiente, con más gente joven. Hay una nueva energía, una nueva etapa. Y eso se nota", cuenta.

"La reforma del mercado de Santa Lucía va a ser un punto de inflexión muy importante para el barrio" Lourdes Mariño Medio, vecina de A Falperra

Aunque todavía hay un número importante de población envejecida, Lourdes insiste en la necesidad de garantizar servicios que faciliten su día a día, como las escaleras mecánicas de Santa Lucía, que comunican A Falperra con Os Mallos y llevan al menos seis meses con uno de sus tramos averiado. "No funciona el sentido que sube hacia arriba y justo debajo de ellas hay un supermercado. Por culpa de que no funcionan, mucha gente se ve obligada a dar toda la vuelta con la compra a cuestas", explica.

Entre sus zonas preferidas Lourdes destaca la calle Pla y Cancela, Costa de la Unión y la calle Industrial. "Están abriendo muchos negocios que seducen a los jóvenes", añade. También el parque de Santa Margarita se cuela en su lista: "Ahora tiene un montón de espacios nuevos, algunos con sombra, y zonas para hacer deporte. La gente mayor va allí por las tardes para hacer sus tertulias y jugar a las cartas".

El pasado fin de semana del 12 y 13 de septiembre, A Falperra celebró sus fiestas. Un evento que no solo da vida al barrio, sino que también a su comercio local con la celebración del Día do Comercio na Rúa. Hay música, actividades para los niños y los negocios presentan sus novedades. Son un éxito porque se consigue sacar a la gente a la calle y juntar a los vecinos", concluye.