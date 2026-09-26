Susto en A Coruña tras la caída de una gran rama de un árbol en los Jardines de Méndez Núñez

Una rama de grandes dimensiones cayó la tarde de este sábado sobre la acera exterior de los Jardines de Méndez Núñez, frente al Copacabana, resultando herida una persona. Los bomberos de A Coruña y la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y proceder a la retirada del elemento que bloquea la acera a los viandantes y el carril bici.

El suceso ocurrió pasadas las 17:00 horas en esta zona de los Cantones, situada en la parte trasera de la parada de autobús del Obelisco y próxima al teatro Colón. La caída de la rama afectó a uno de los postes eléctricos, cuya cinta de sujeción, fijada a la hilera de magnolios que preside la acera de los jardines, quedó rota.

Los bomberos de A Coruña encargándose del poste eléctrico afectado por el derrumbe de la rama Cedida

Una mujer resultó herida tras el impacto de una rama y tuvo que ser trasladada al hospital, según ha podido confirmar Quincemil, aunque por el momento se desconoce su estado.

Según el informe de la intervención de los Bomberos, la rama tenía unos diez metros de longitud y se desprendió "violentamente" de un árbol antiguo. Tras la caída, quedó parcialmente sujeta por un tensor conectado a un poste, cuyo sistema de sujeción mediante un cable de acero terminó en una situación de equilibrio inestable sobre la marquesina de la parada del autobús urbano, en dirección a la Marina.

Los efectivos aseguraron el tensor y el cable eléctrico y procedieron a señalizar la zona mientras el personal de la empresa de jardines se encargaba de cortar y retirar la rama para trasladarla en un camión. En la actuación también participaron los técnicos municipales del servicio de los jardines.

Asimismo, el Concello también confirma que el árbol será revisado para esclarecer las causas del derrumbe. La intervención de los bomberos obligó a cortar durante unos minutos el tráfico rodado en la avenida de la Marina, pero no llegó a provocar grandes afectaciones.

El suceso causó una gran expectación en la zona por parte de los viandantes que disfrutaban de la tarde del sábado con buenas temperaturas, antes de la llegada de la lluvia este domingo.