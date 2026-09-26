A Coruña adjudica la segunda fase de las obras de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la Torre

El Concello da Coruña avanza con la adjudicación de la segunda fase del proyecto (zona sur del complejo) de reforma integral de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de La Torre, que supone una inversión adicional en la zona de casi 700.000 euros y que se sumará a los trabajos ya en marcha de la primera fase (un proyecto de más de 850.000 euros).

El proyecto permitirá incorporar dos nuevos vestuarios para equipos en la zona de intervención mediante una redistribución de los espacios. Esta reorganización general contará con tres líneas de distribución: una para los inodoros y lavabos, otra para los vestuarios, que verán ampliada su capacidad, y una tercera línea para la zona de duchas.

Tras estas renovaciones también se llevará a cabo una renovación de los acabados, escogiendo materiales de gran resistencia que minimicen, en la medida de lo posible, las necesidades de mantenimiento en el futuro. Asimismo, se dotará a las estancias de climatización y renovación de aire.

Para realizar la mejora energética del edificio se dispondrá de una fachada ventilada, colocando un aislamiento térmico y renovando todas las carpinterías exteriores para seguir mejorando la envolvente térmica del conjunto. También se realizarán mejoras en la cubierta, con la limpieza y la impermeabilización de las bajantes.

En definitiva, manteniendo la volumetría actual del inmueble, se buscará una redistribución de los espacios que contribuya a un aprovechamiento más eficiente. Esta redistribución llevará asociada una renovación completa de los distintos acabados e instalaciones existentes, así como la incorporación de todas las mejoras necesarias para garantizar el confort de los usuarios.

Un impulso a las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento tiene previsto efectuar una inversión de 1,6 millones de euros en los próximos dos años para reforzar el servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad, una medida clave para garantizar el cuidado diario de los recintos a través de un nuevo contrato de mantenimiento, ya adjudicado.

Esta inversión permitirá ofrecer una atención continua e integral a las diversas instalaciones deportivas de titularidad municipal. En el conjunto de la ciudad, son casi un centenar: entre ellas, el Palacio de los Deportes de Riazor, los pabellones polideportivos municipales, la Ciudad Deportiva de La Torre-Arsenio Iglesias y los campos de fútbol Víctor Fernández Alonso, el de Eirís y los de San Pedro de Visma. El nuevo contrato incluye también la colocación de líneas de vida o sistemas de seguridad para trabajos en altura en los pabellones polideportivos, sin coste repercutido para el Ayuntamiento.

"Este plan refuerza la hoja de ruta diseñada por el Gobierno local con respecto a los equipamientos deportivos, complementando las inversiones graduales que se están ejecutando de forma progresiva", indicó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

Recientemente también se llevó a cabo la renovación del césped artificial de los campos de fútbol de San Pedro de Visma, una actuación que se sumó a otras completadas por el Ayuntamiento, como la del campo de fútbol Víctor Fernández Alonso, A Leyma, donde el Ejecutivo local efectuó, en dos fases diferenciadas, la renovación del césped artificial y también actuaciones para hacer totalmente accesibles las gradas y los vestuarios, donde también se actuó para renovar las instalaciones de fontanería y suministro de agua caliente.