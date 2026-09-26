Betanzos pedirá a la Xunta su inclusión en el área conjunta del taxi de A Coruña

El gobierno local de Betanzos llevará al próximo Pleno la solicitud formal a la Xunta para que el municipio sea incorporado al Área de Prestación Conjunta (APC) del servicio de taxi del área de A Coruña, actualmente en proceso de creación y de la que inicialmente forman parte A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

La alcaldesa, María Barral, explicó que la exclusión de Betanzos de la propuesta inicial no responde a la realidad territorial, social y económica del municipio ni a la intensa relación que mantiene diariamente con la ciudad de A Coruña y con los ayuntamientos de su entorno, por lo que el Concello reclamará que se revise la delimitación prevista y que Betanzos pase a formar parte de esta área, aplicando los mismos criterios objetivos empleados para la incorporación de los demás municipios.

La petición parte, además, de una realidad trasladada por el propio sector del taxi de Betanzos, que manifiesta que una parte muy importante de los servicios realizados tienen como destino A Coruña u otros municipios de su entorno. La actual normativa les impide recoger nuevos usuarios para realizar el trayecto de regreso, por lo que los vehículos deben retornar a Betanzos vacíos. Una situación que incrementa los costes de explotación, reduce la disponibilidad efectiva de los taxis e impide aprovechar un servicio que ya está operativo.

La alcaldesa considera que la movilidad de la ciudadanía no entiende de fronteras administrativas y que la planificación de los servicios públicos tampoco debería hacerlo cuando existe una realidad funcional compartida, defendiendo que la inclusión de Betanzos en la APC permitiría avanzar hacia un modelo de movilidad más coordinado y eficiente.

La propuesta contempla solicitar a la Xunta que revise la delimitación inicial del Área de Prestación Conjunta e incorpore Betanzos a su ámbito territorial. En caso de mantenerse la exclusión, el Concello reclama que se expliquen expresamente los criterios técnicos, funcionales y jurídicos que la justifican.

Nueva Ordenanza Reguladora de Taxis

Por otra parte, el Pleno también abordará la aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi de Betanzos, un texto que actualiza la normativa municipal y la adapta a la legislación vigente, pero que incorpora como principal objetivo dar respuesta a una de las demandas trasladadas por la ciudadanía en los últimos años: garantizar la disponibilidad del servicio de taxi las 24 horas del día.

Desde el Concello señalan que llevan tiempo recibiendo quejas de usuarios por la ausencia de taxis, especialmente durante el horario nocturno, una situación que la alcaldesa considera incompatible con la naturaleza de un servicio público esencial.

"El taxi es un servicio fundamental para muchas personas, tanto para desplazamientos relacionados con el trabajo como para acudir a citas médicas, regresar al domicilio con seguridad o atender cualquier otra necesidad. El Concello no puede permitir que haya franjas horarias en las que este servicio simplemente no exista", señaló.

La nueva ordenanza incorpora mecanismos que permitirán al Concello organizar, cuando sea necesario, los horarios, turnos y descansos del servicio con el objetivo de garantizar una cobertura adecuada y permanente. La medida pretende asegurar que la ciudadanía pueda disponer de un taxi cuando lo necesite, compatibilizando esta garantía con la conciliación y con los derechos de los profesionales del sector.

Además, en el nuevo texto se introducen también distintas medidas de modernización y refuerzo de las garantías para las personas usuarias. Entre ellas, establece una antigüedad máxima de doce años para los vehículos, regula los taxis adaptados para facilitar la movilidad de las personas con diversidad funcional y fija la obligatoriedad de exhibir de manera visible las tarifas y la identificación tanto del vehículo como del conductor.