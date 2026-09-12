UxC reclama incluir en los presupuestos de Cambre (A Coruña) obras pendientes

Unión por Cambre (UxC) ya ha trasladado al Gobierno local sus propuestas para los presupuestos municipales de 2027. Los concejales Daniel Mallo y María Pan Lesta, candidata de la formación a la Alcaldía, se reunieron el pasado 1 de septiembre con la alcaldesa, Diana Piñeiro, y el responsable de Economía y Hacienda para abordar las líneas del próximo documento económico, que el Ejecutivo municipal prevé llevar a pleno en noviembre.

Durante este primer encuentro, la formación entregó un documento con sus principales propuestas, que abarcan desde el gasto de personal y las subvenciones hasta las inversiones previstas para el próximo ejercicio. UxC reclama que el presupuesto recoja todos los créditos necesarios para hacer frente a las nóminas y a la Seguridad Social de la plantilla municipal, además de las aportaciones que el Ayuntamiento debe realizar a organismos como el Consorcio Galego de Benestar Social o la FEGAMP.

La formación considera que estas partidas deben quedar correctamente reflejadas después de detectar, según sostiene, deficiencias en el presupuesto de 2026. También plantea mantener los créditos destinados a los servicios esenciales y garantizar la financiación necesaria para la limpieza de los colegios, las instalaciones municipales y los centros de salud.

Más dinero para las asociaciones y las actividades municipales

UxC propone además incrementar las cantidades destinadas a las entidades municipales sin ánimo de lucro y mantener la subida que ya figuraba en el borrador de presupuestos de 2026. La formación considera que las asociaciones y colectivos locales deben disponer de mayores recursos para desarrollar sus actividades.

En materia cultural, deportiva y juvenil, reclama que el presupuesto contemple financiación suficiente para eventos como la Cabalgata, el Entroido, el Entierro de la Sardina, Rock in Cambre, el Open, la Carrera Popular, el Día del Deporte en la Calle, la Gala del Deporte, Muralfest o Temple Jazz. También pide recuperar el calendario de actividades juveniles.

Entre las partidas que UxC quiere garantizar figuran asimismo las correspondientes a las escuelas infantiles de A Barcala y O Temple, el Transporte Metropolitano y los convenios suscritos con otros municipios.

Terminar las gradas de Brexo-Lema y recuperar obras del POS 2024

El capítulo de inversiones concentra buena parte de las propuestas de Unión por Cambre. Una de las principales es reservar una partida para terminar las gradas del campo de fútbol de Brexo-Lema, para lo que plantea actualizar el proyecto y contempla una inversión de alrededor de 540.000 euros.

La formación también quiere recuperar varias actuaciones que estaban incluidas en el Plan de Obras y Servicios (POS) de 2024 y a las que, según denuncia, el Gobierno local ha renunciado. Entre ellas se encuentran mejoras de movilidad en las aceras de Río Gándara, en A Barcala, y actuaciones para mejorar la recogida de aguas pluviales en las zonas de Otero Pedraio y A Patiña.

UxC defiende que estas actuaciones deben volver a incorporarse al POS de 2027 porque responden a demandas vecinales que llevan años pendientes. "Los proyectos están hechos y responden a demandas vecinales, así que no se entendería que no se actualizasen en la medida que corresponda", señala el concejal Daniel Mallo.

La propuesta incluye también la reurbanización de las aceras de la Mazá 3 de A Barcala, la creación del parque canino de Álvaro Cunqueiro, la adquisición de bancos, papeleras y jardineras, la compra de señales de tráfico, espejos y vallas, así como un plan de renovación del alumbrado público.

Otra de las actuaciones que UxC quiere recuperar es la mejora del parque de la iglesia de Cambre, incluida inicialmente en una de las obras del POS 2024 que finalmente no se ejecutará en los términos previstos.

Reclaman priorizar los edificios municipales antes de comprar nuevos

La formación también plantea destinar recursos a mejorar los espacios municipales que ya existen. En este sentido, se opone a que el Ayuntamiento incremente su patrimonio con la adquisición de nuevos equipamientos o edificios mientras existan instalaciones municipales pendientes de terminar o rehabilitar.

UxC cita expresamente el salón de actos situado bajo la biblioteca central, Vila Concepción, Casa Arrigada, Casa Palmeras y los locales municipales de A Barcala.

"Antes que incrementar el patrimonio municipal deberíamos mantener en buenas condiciones lo que tenemos, y hay muchas edificaciones que necesitan ahora mismo una buena inversión", sostiene María Pan. La candidata considera que algunos de estos espacios necesitan además proyectos que permitan ponerlos finalmente a disposición de los vecinos.

Entre las inversiones planteadas también figura una partida para acondicionar el salón de actos de la biblioteca central, además de 60.000 euros para hacer frente a expropiaciones pendientes, entre ellas la vinculada al convenio de Pousadoira.

UxC pide recuperar ocho proyectos en el POS de 2027

Uno de los principales bloques de la propuesta está relacionado con el próximo Plan de Obras y Servicios de la Diputación. UxC pide que el POS de 2027 incluya todos los proyectos del POS 2024 a los que el Gobierno local ha renunciado, actualizando sus presupuestos y adaptándolos a la normativa vigente.

La lista planteada por la formación incluye la mejora del entorno de la iglesia de Cambre en sus fases 1 y 2, la mejora de accesibilidad del local social de Cela, la primera fase de la mejora de accesibilidad de Lendoiro y la construcción de una parada de autobús en Costa da Tapia.

También reclama recuperar la mejora funcional de Rocón, el refuerzo del firme y la reposición de las aceras de la senda entre A Casilla y el cruce de la AC-214 con la DP-1706, las obras de oportunidad en la senda de A Xira y la mejora de Casares Quiroga en caso de que no llegue a adjudicarse en la segunda licitación.

Además, UxC plantea que, una vez liquidado el presupuesto de 2025, se tramite un suplemento de crédito para poder licitar y adjudicar la mejora del campo de fútbol de Lendoiro, cuyo proyecto asegura que ya estaría actualizado. También reclama terminar las obras del Ramón Barba.

María Pan valora de forma positiva este primer encuentro con el Gobierno local y asegura que su formación está dispuesta a continuar negociando. Según explica, el Ejecutivo de Diana Piñeiro se comprometió a remitir a los grupos municipales un borrador de los presupuestos una vez finalice la ronda de contactos.

"UxC hablará las veces que haga falta para intentar llegar a acuerdos y sacar estos presupuestos adelante en tiempo y forma para que Cambre empiece 2027 con un presupuesto aprobado", concluye la portavoz y candidata.