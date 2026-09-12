Culleredo (A Coruña) exige a la Xunta una reunión para abordar las mejoras de la AC-400 y la AC-523

El Ayuntamiento de Culleredo ha reclamado a la Xunta una reunión urgente para conocer con detalle los proyectos previstos en dos carreteras autonómicas que atraviesan el municipio, la AC-400 y la AC-523. El alcalde, José Ramón Rioboo, ha remitido un escrito a la Consellería de Infraestruturas solicitando un encuentro de trabajo en el que puedan abordarse las demandas planteadas tanto por los vecinos como por el propio gobierno local.

El Gobierno local pone especialmente el foco en la actuación anunciada para la AC-400. Según la información difundida hasta ahora por la Xunta, la senda peatonal prevista se limitaría al tramo comprendido entre Vinseira Grande y Peiro de Arriba, dejando fuera a las parroquias de Sésamo y Sueiro.

Desde el Concello consideran insuficiente esta actuación y defienden que la senda debería recorrer "el 100% del trazado" de la AC-400 a su paso por Culleredo, de manera que todos los núcleos situados en el entorno de esta carretera puedan disponer de una conexión peatonal segura.

Culleredo quiere conocer qué ocurrirá con la glorieta de Ledoño

La otra carretera sobre la que el Ayuntamiento pide explicaciones es la AC-523, concretamente en el entorno de Ledoño. El Gobierno local recuerda que la propuesta inicial de la Xunta contemplaba la eliminación de la glorieta existente, una medida que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras las reclamaciones planteadas tanto por el Concello como por los residentes, Rioboo quiere que la Xunta confirme oficialmente si ha descartado finalmente su supresión y qué medidas tiene previsto adoptar para mejorar la seguridad vial en este punto.

El Ayuntamiento considera "imprescindible" conocer estas actuaciones para minimizar los riesgos para los peatones y garantizar que cualquier modificación de la carretera tenga en cuenta las necesidades de quienes utilizan diariamente este recorrido.

En el caso de la AC-400, además, Culleredo recuerda que varias carreteras municipales desembocan en esta vía autonómica. Por ello, considera necesario conocer previamente cómo se desarrollará el proyecto de la Xunta para poder coordinar y adaptar las actuaciones municipales que sean necesarias en la zona.