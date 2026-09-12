El buen tiempo llena las playas, terrazas y heladerías de A Coruña este sábado

El buen tiempo ha vuelto a tomar A Coruña este sábado y se ha dejado notar en las calles. Con el cielo despejado y temperaturas que invitan a pasar buena parte del día al aire libre, numerosos coruñeses han aprovechado la jornada para acercarse a las playas, tomar algo en una terraza o disfrutar de un helado.

Desde primera hora de la mañana, las zonas de costa han ido ganando ambiente. Riazor, Orzán y Matadero se han convertido en algunos de los puntos elegidos por quienes han querido aprovechar las horas de sol, con bañistas y personas paseando por el paseo marítimo en una jornada que mantiene un marcado ambiente veraniego pese a que el calendario ya avanza hacia el otoño.

El ambiente también se ha trasladado al centro de la ciudad. Las terrazas han recuperado buena parte del protagonismo habitual de los días soleados, con vecinos y visitantes aprovechando para comer, tomar un café o simplemente sentarse al sol.

Las heladerías han sido otro de los reclamos de la jornada. Con temperaturas agradables y muchas horas de sol por delante, los helados vuelven a convertirse en uno de los planes preferidos para combatir el calor y prolongar esa sensación de verano que todavía resiste en A Coruña.

La jornada deja así una estampa más propia de los meses estivales que de mediados de septiembre, con el paseo marítimo, las playas y las calles más céntricas llenas de actividad. El buen tiempo ha permitido a los coruñeses exprimir uno de los últimos fines de semana del verano antes de que el cambio de estación traiga temperaturas más frescas y un tiempo más propio del otoño.