Avistada una familia de delfines nadando cerca de la playa de Oza en A Coruña

Una familia de delfines ha sido avistada este sábado nadando en las inmediaciones de la playa de Oza, en A Coruña. Los ejemplares fueron vistos desplazándose juntos por el agua, protagonizando una de esas escenas poco habituales que rápidamente llaman la atención de quienes se encuentran disfrutando de la costa.

El avistamiento se produjo en una jornada marcada por el buen tiempo, que ha llevado a numerosos coruñeses a acercarse a las playas y a disfrutar del litoral de la ciudad. La presencia de los delfines añadió un atractivo inesperado a una mañana de ambiente plenamente veraniego.

Los animales pudieron observarse desde tierra mientras avanzaban por las proximidades de la costa. Este tipo de avistamientos no resulta extraño en el entorno del litoral coruñés, aunque contemplar varios ejemplares juntos y relativamente cerca de una playa siempre deja una imagen especialmente llamativa.

La playa de Oza, situada en el entorno de la ría de A Coruña, es uno de los espacios de la ciudad desde los que en ocasiones pueden contemplarse distintas especies marinas. Este sábado fueron los delfines los que se llevaron todo el protagonismo, sorprendiendo a quienes tuvieron la oportunidad de verlos nadar frente a la costa.