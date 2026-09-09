Oleiros (A Coruña) denuncia que la Xunta de Galicia no cree una línea de transporte con la UDC

Esta semana ha supuesto el regreso a las clases de los estudiantes de la Universidade de A Coruña pero aquellos residentes en Oleiros no podrán acudir a los campus con una línea de transporte directa. Esto es lo que denuncia el Concello este mismo miércoles, en el que reclama directamente a la Xunta de Galicia que establezca un servicio de autobús público que conecte con la Universidad.

La reclamación, que ya comenzó el pasado curso, se escenifica en Perillo, donde un autobús en mal estado tiene como lema "O bus á Universidade NON ARRANCA".

En un comunicado, el gobierno local recuerda que este servicio es "competencia exclusiva" de la Xunta en municipios de menos de 50.000 habitantes, por lo que tilda el comportamiento del gobierno autonómico de "política de bloqueo".

El Concello cifra en cerca de 800 las personas que se beneficiarían de este autobús desde Oleiros y otras tantas en municipios limítrofes que también podrían hacer uso de este servicio ya que los buses de Sada, Bergondo, Betanzos y parte de Cambre pasan por Perillo.

"A esperpéntica falta de conexión coa Universidade é unha mostra máis do miserento servizo de transporte público que a Xunta de Galicia presta na comarca da Coruña e que se nega a mellorar, ignorando os problemas que sofren a diario milleiros de cidadáns para desprazarse; adoptando continuamente unha posición de defensa da empresa concesionaria e do lucro das liñas, cando un servizo público coma este non se pode medir exclusivamente en termos de rendibilidade económica", aseguran.

A esto añaden una crítica por la falta de apoyo de la Xunta a la creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte en el área coruñesa y para la ejecución de obras pendientes que sitúa en Alfonso Molina, puente de A Pasaxe, Vía Ártabra o el Vial 18.