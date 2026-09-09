Una moto y varios contenedores arden en cuatro incendios durante la madrugada en A Coruña

Los bomberos y la Policía Local de A Coruña intervinieron durante la madrugada de este miércoles en cuatro incendios registrados en diferentes puntos de la ciudad, en los que ardieron una motocicleta y varios contenedores.

El primero de los fuegos se produjo a las 00:53 horas en el grupo de viviendas María Pita, donde ardió una moto que se encontraba estacionada en una acera.

Poco después comenzaron a registrarse varios incendios de contenedores en un breve intervalo de tiempo. El primero tuvo lugar a las 01:12 horas en la calle Cultura, seguido de otro a las 01:37 en Marcela e Elisa.

El último se produjo apenas 14 minutos después, a las 01:51 horas en la calle Educación. Hasta los distintos puntos se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los bomberos para controlar y sofocar las llamas.