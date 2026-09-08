Dañada una tubería de gas durante unas obras en la calle Sagrada Familia de A Coruña

Una tubería de gas ha resultado dañada este martes por la mañana durante unas obras en la calle Sagrada Familia de A Coruña, lo que ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos y Policía Local. El incidente se produjo alrededor de las 09:37 horas, en el transcurso de los trabajos que se están ejecutando en el segundo tramo de la ronda peatonal.

La avería ha provocado el corte de la calle Sagrada Familia, una de las principales vías de circulación de este barrio coruñés, mientras los operarios trabajan para solucionar el problema.

Los Bomberos se encuentran en el lugar realizando las labores necesarias para interrumpir el suministro de gas y permitir la reparación de la conducción. Por el momento, el suministro permanece cortado en la zona.