Dos coches impactan en el cruce entre Pérez Ardá y la Ronda de Outeiro, en A Coruña

Un accidente de tráfico registrado alrededor de las 11:00 horas de este martes en A Coruña se ha saldado sin heridos. El siniestro tuvo lugar en el cruce entre la avenida de Pérez Ardá y la Ronda de Outeiro.

Hasta el punto se desplazó una patrulla para retirar los vehículos implicados y restablecer la normalidad en la circulación. El accidente no dejó daños personales, más allá de los desperfectos materiales ocasionados en los vehículos.

La mañana está transcurriendo de momento con pocas incidencias en la ciudad, según el balance de la sala de pantallas del 092. La lluvia, que ha comenzado a caer a media mañana, está provocando alguna incidencia puntual, aunque por ahora la situación se mantiene tranquila.