Cambios en Alfonso Molina en A Coruña: se corta un acceso y se reubican dos paradas de bus

Las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina (AC-11) de A Coruña obligarán a introducir nuevos cambios en el tráfico a partir de este miércoles 9 de septiembre. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible modificará la ubicación de dos paradas de autobús y cortará temporalmente el acceso directo a la AC-11 desde la calle Lamelas.

Los trabajos forman parte de la actuación de mejora de esta entrada de la ciudad, que cuenta con una inversión de 18,3 millones de euros, IVA incluido.

Cambios en las paradas de autobús

A partir del miércoles se implementará una nueva disposición de las paradas de autobús afectadas por las obras. Las dos paradas existentes se concentrarán en un nuevo punto, con el objetivo de adaptar su ubicación a los itinerarios peatonales que se están habilitando en la zona. Esta modificación se mantendrá hasta que finalicen las obras.

Cortado el acceso desde la calle Lamelas

La principal afectación para los conductores será el cierre del acceso directo a la avenida Alfonso Molina desde la calle Lamelas. Durante el desarrollo de los trabajos, quienes quieran incorporarse a la AC-11 desde esta zona deberán hacerlo a través de la avenida García Sabell, que funcionará como itinerario alternativo.

Transportes señala que este recorrido ya es actualmente el más utilizado por los conductores de la zona, debido a que el acceso desde Lamelas cuenta con un carril de aceleración de poca longitud, lo que dificulta una incorporación rápida a Alfonso Molina.

El corte estará señalizado mediante una barrera situada en el propio acceso desde Lamelas, además de señales que indicarán a los conductores el desvío hacia García Sabell.

La actuación se enmarca en el proyecto de remodelación de la avenida Alfonso Molina, una de las principales vías de entrada y salida de A Coruña, con el objetivo de mejorar sus accesos y la movilidad en este entorno.