Oleiros asegura que la reunión con A Coruña era para abordar el área conjunta del taxi y no el área metropolitana

La polémica generada tras la reunión celebrada el pasado viernes en María Pita sobre el futuro de la cooperación entre A Coruña y los municipios de su entorno suma un nuevo capítulo. Después de las críticas lanzadas por varios ayuntamientos del Consorcio As Mariñas por haber quedado fuera del encuentro, Alternativa dos Veciños, la formación del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha defendido que la cita no tenía como objetivo constituir el área metropolitana, sino abordar un asunto mucho más concreto: la creación de un área de prestación conjunta del servicio de taxi.

El partido de García Seoane, que acudió a la reunión junto al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada por el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, publicó un mensaje en redes sociales para responder a la controversia surgida tras el encuentro.

"La reunión convocada el viernes no era para crear el área metropolitana, era para intentar resolver un problema concreto: el servicio de taxi en los ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros y Arteixo", sostiene la formación. En el mismo texto considera "incomprensible" que el alcalde de Culleredo decidiese no asistir "cuando es uno de los municipios directamente afectados", al tiempo que también cuestiona la ausencia de la alcaldesa de Cambre.

Oleiros insiste en que el objetivo era mejorar la movilidad

El Ayuntamiento de Oleiros también ha querido precisar el contenido del encuentro. Según explica, Ángel García Seoane acudió a una reunión convocada por el Ayuntamiento de A Coruña para abordar la creación de un área de prestación conjunta del servicio de taxi entre A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

Desde el consistorio defienden que el objetivo era "buscar soluciones a un problema concreto que afecta a la movilidad" de estos municipios y consideran "difícil de entender" la ausencia de Culleredo y Cambre, al ser administraciones directamente implicadas.

Asimismo, subrayan que este tipo de reuniones sectoriales son habituales entre administraciones para abordar asuntos específicos, poniendo como ejemplo los encuentros sobre abastecimiento de agua entre Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros. "Trabajar en común sobre problemas concretos es la mejor forma de ofrecer mejores servicios a los vecinos. La colaboración institucional no debería depender de excusas, sino de la voluntad de buscar soluciones", defiende el gobierno local.

La versión choca con el comunicado difundido por A Coruña

La explicación ofrecida por Oleiros contrasta con la nota de prensa remitida el mismo viernes por el Ayuntamiento de A Coruña al término del encuentro.

En ese comunicado, el gobierno local presentó la reunión como el primer paso para impulsar la futura Área Metropolitana, anunciando la creación de una mesa de trabajo trimestral para la gobernanza metropolitana e identificando como ámbitos prioritarios la movilidad, el ciclo del agua, los equipamientos compartidos y otras infraestructuras supramunicipales.

El ejecutivo municipal coruñés defendía además que la cita pretendía sentar las bases de una hoja de ruta compartida para avanzar hacia una gobernanza metropolitana basada en el diálogo y la cooperación institucional, pero sin crear una megaestructura, sino buscando servicios comunes.

Culleredo rechazó acudir por considerar insuficiente la convocatoria

Uno de los municipios invitados que decidió no asistir fue Culleredo. Su alcalde, José Ramón Rioboo, justificó posteriormente su ausencia tanto por incompatibilidad de agenda como por discrepancias con el planteamiento de la reunión.

El regidor aseguró que "no entiende un encuentro sobre el área metropolitana excluyendo de entrada a ayuntamientos del Consorcio As Mariñas" y afirmó que la fotografía final de la reunión confirmaba que "el planteamiento no era el adecuado".

Rioboo defendió que un área metropolitana "no puede construirse desde una convocatoria limitada" y reclamó una mesa "más amplia, más representativa y siempre basada en el diálogo y la cooperación". También pidió dejar a un lado "los protagonismos por el liderazgo" y centrar los esfuerzos en construir un proyecto común para todos los municipios del área metropolitana.

El Consorcio As Mariñas pide una reunión urgente con Inés Rey

La controversia llevó además al presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, a solicitar una reunión urgente con la alcaldesa de A Coruña. El organismo considera que resulta "incomprensible" impulsar un proceso sobre el futuro del área metropolitana dejando fuera a la mayoría de los municipios que integran el Consorcio, especialmente cuando mantienen desde hace años una colaboración estable con la ciudad en servicios compartidos.

Santiso recordó la cooperación institucional mantenida en proyectos como la planta de tratamiento de residuos de Nostián y advirtió de que un área metropolitana "solo puede funcionar si nace desde el acuerdo y desde la equidad", reclamando que cualquier proceso incluya a todos los ayuntamientos implicados desde el inicio.

La versión ofrecida ahora por Oleiros, centrando la reunión en la organización conjunta del servicio de taxi, introduce un nuevo elemento en un debate abierto después de que el Ayuntamiento de A Coruña presentase oficialmente aquel encuentro como el punto de partida para impulsar la futura Área Metropolitana.