Rescatan a un hombre de 48 años que se cayó a las rocas en la zona de Adormideras, en A Coruña

Imagen del operativo de bomberos en la zona de Menhires este sábado. Bombeiros da Coruña

Esta mañana, un hombre de 48 años sufrió una caída a la zona de rocas del paseo marítimo de A Coruña, a la altura del barrio de Adormideras.

El varón tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencias, que acudieron al lugar, cerca de la playa de los Moros y los Menhires del parque de la Torre de Hércules, minutos antes de las 12:00 horas.

Debido a la caída, el hombre sufrió una fractura de cadera.

En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y Local y también el 061, además del equipo de bomberos de la ciudad, que colaboró en el traslado del hombre desde la zona rocosa hasta la ambulancia. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario.