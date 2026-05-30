Imagen del operativo de bomberos en la zona de Menhires este sábado.

Imagen del operativo de bomberos en la zona de Menhires este sábado. Bombeiros da Coruña

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A Coruña

Rescatan a un hombre de 48 años que se cayó a las rocas en la zona de Adormideras, en A Coruña

El varón sufrió una fractura de cadera

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Esta mañana, un hombre de 48 años sufrió una caída a la zona de rocas del paseo marítimo de A Coruña, a la altura del barrio de Adormideras.

Imagen del coche accidentado en Orzán esta mañana.

El varón tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencias, que acudieron al lugar, cerca de la playa de los Moros y los Menhires del parque de la Torre de Hércules, minutos antes de las 12:00 horas.

Debido a la caída, el hombre sufrió una fractura de cadera.

En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y Local y también el 061, además del equipo de bomberos de la ciudad, que colaboró en el traslado del hombre desde la zona rocosa hasta la ambulancia. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario.