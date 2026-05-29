Herida una farmacéutica en A Coruña tras quedarle atrapado un dedo en una máquina de medicamentos

Los Bomberos de A Coruña intervinieron este viernes en una farmacia de la calle San Andrés para liberar el dedo de una trabajadora que había quedado atrapado en una tolva expendedora de medicamentos.

El aviso se recibió a las 11:32 horas y obligó a movilizar a los efectivos, que utilizaron herramientas para conseguir liberar la mano de la farmacéutica.

Una vez rescatada, los bomberos realizaron las primeras curas de auxilio hasta la llegada de los servicios sanitarios del 061.

Según la información facilitada por el cuerpo de bomberos, la trabajadora sufrió daños en una uña y un corte en la yema del dedo meñique. Posteriormente fue atendida por los sanitarios desplazados al lugar.