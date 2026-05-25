Aemet pone en alerta a A Coruña por tormentas con granizo y rachas "muy fuertes" de viento este lunes

El refrán dice que después de la tormenta llega la calma, pero también puede ocurrir justo lo contrario. Tras un domingo de playa, una tormenta sorprendió a la ciudad de A Coruña durante la noche del ascenso del Dépor.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación podría repetirse este lunes, ya que a partir del mediodía se activará una alerta amarilla por tormentas que permanecerá vigente hasta las 23:59 horas.

Tormentas con granizo y rachas "muy fuertes" de viento

A Coruña afronta así una nueva semana marcada por el calor. La dorsal anticiclónica que impulsa aire cálido desde el norte de África está dejando un lunes caluroso en la ciudad, donde se esperan hoy máximas de 30 grados.

Además de las altas temperaturas, otro fenómeno meteorológico presente serán las tormentas. De hecho, ante esta previsión, la Aemet se ha visto obligada a activar avisos de nivel amarillo entre las 14:00 y las 23:59 horas.

Esta alerta no solo afectará al noroeste de A Coruña, sino también al interior de la provincia. Además, se extenderá al interior y la montaña de Lugo, así como a A Mariña Lucense.

En el aviso emitido por la Aemet, el organismo estatal indica que las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y rachas "muy fuertes" de viento, con un nivel de peligro bajo y una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.

Otra semana más de calor en A Coruña

Esta alerta se desactivará pocos minutos antes de la medianoche y, según lo previsto, mañana se vivirá una jornada de mayor tranquilidad, incluso con un ligero descenso de las temperaturas.

Para el martes se esperan 22 grados de máxima en A Coruña. No obstante, el miércoles se producirá un nuevo repunte de las temperaturas, con hasta 28 grados, para después volver a descender y situarse en valores que oscilarán entre los 23 y los 21 grados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, serán elevadas para esta época del año, con valores entre los 16 y los 17 grados, aunque no llegará a considerarse noche tropical.