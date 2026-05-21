El paseo marítimo de A Coruña se extenderá hacia A Pasaxe

Visita institucional al paseo marítimo entre A Coruña y Culleredo, junto a la ría do Burgo. Concello de A Coruña

A Coruña sumará nuevos metros de paseo marítimo con las obras que se están desarrollando junto a la ría de O Burgo. En total, el tramo que se abre junto a la congeladora aumentará el recorrido en 470 nuevos metros.

Este espacio se conectará con el tramo del paseo marítimo de Culleredo que bordea O Burgo. El recorrido tendrá tres metros de ancho para peatones y también contará con un carril bici de otros tres metros, cada una con un pavimento diferenciado.

Las obras en este enclave incluyen también la mejora de la iluminación, haciéndola más eficiente.

Las obras están financiadas por el Gobierno central con un presupuesto de más de 809.000 euros y servirán para conectar la ciudad con la ría, desde la playa de Oza hasta el paseo de O Burgo siguiendo una senda litoral.

Este jueves, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó el estado de las actuaciones con el concelleiro de Economía e Planificación Estratéxica de A Coruña, José Manuel Lage, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Morán destacó que con actuaciones como esta "devolvemos al conjunto de la ciudadanía espacios que le habían sido robados históricamente para ponerlos al servicio de actividades privadas sin prevención medioambiental. La ría do Burgo se convirtió en un vertedero en contra del interés de los ciudadanos. Con esta actuación, que significa devolver al ciudadano lo que nunca debió de robársele, aprovechamos para incorporar un criterio de tratamiento de intervención en el litoral para anticipar mecanismos de adaptación frente al cambio climático".

En este caso, la elevación del nivel del mar afecta a la ría y al urbanismo ejecutado en torno a ella.

"Lo que estamos haciendo es aprovechar estas intervenciones para adaptar el litoral, para adaptar ese borde litoral de tal manera que tengamos capacidad de prevención frente a esos fenómenos inevitables, con una previsión de 50 años de utilidad", destacó.

Algunos ejemplos son, en lugar de la anterior barandilla, su sustitución por un "tratamiento de pretil que alcanza todo el borde, reduce el impacto visual y permite elevar por encima de la rasante del paseo la defensa".

Por su parte, el concelleiro de Economía e Planificación Estratéxica recordó que estas obras desmantelaron el asentamiento chabolista aquí situado, con el realojo "en viviendas dignas de la práctica totalidad de las personas que vivían en la antigua conservera" en un trabajo coordinado con el Estado.

Lage puso en valor también el trabajo de dragado ambiental en la ría de O Burgo levado a cabo entre finales de 2021 y abril de 2024 para la rehabilitación y regeneración de las aguas que dan a los municipios de A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros. "La visión metropolitana es esencial para este Gobierno porque los ciudadanos no saben de fronteras municipales", expuso sobre esta "demanda histórica".