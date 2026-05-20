Confirmado: A Coruña rozará los 30ºC este viernes en una jornada casi veraniega, según MeteoGalicia

La segunda mitad de mayo llega con buenas noticias en el plano meteorológico. Un anticipo del verano dejará temperaturas cercanas a los 30ºC este viernes en A Coruña, según la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

La subida térmica prevista para los próximos días en Galicia también se dejará notar en la ciudad herculina, donde el mercurio irá escalando de forma progresiva hasta rozar los 30ºC en la previa al fin de semana.

29ºC para este viernes en A Coruña, según MeteoGalicia

¿Calor de verano en pleno mes de mayo? A Coruña se prepara para un episodio de calor con máximas que comenzará a subir a partir de mañana jueves y que podrían alcanzar su pico el viernes, con hasta 29ºC, según la previsión de MeteoGalicia.

De esta forma, se espera que a partir de mañana las playas de A Coruña comiencen a llenarse de bañistas con ganas de disfrutar del sol y, los más valientes, de un refrescante chapuzón en Orzán o Riazor.

La previsión de MeteoGalicia apunta a una subida progresiva de las temperaturas, que pasarán de los 26ºC del jueves a los 29ºC del viernes, para volver después a los 26ºC el sábado.

Previsión de temperaturas hasta el sábado MeteoGalicia (Web)

No obstante, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es diferente.

Según el organismo estatal, A Coruña vivirá su jornada más cálida el domingo, cuando los termómetros podrían alcanzar los 30ºC en las horas centrales del día y a la sombra. Antes de esto, Aemet prevé máximas de 21ºC para el jueves, 23ºC para el viernes y 24ºC para el sábado.

Previsión de temperaturas hasta el domingo Aemet (Web)

Así, en apenas unos días, la ciudad herculina podría experimentar un ascenso térmico cercano a los 10 grados. La dorsal subtropical que llega a A Coruña dejará un ambiente veraniego que, a buen seguro, muchos coruñeses aprovecharán para disfrutar al aire libre.

Embolsamiento de aire frío y descenso de las temperaturas

Pero no todo iban a ser buenas noticias. Eltiempo.es avisa que, de cara al sábado, se podría registrar un descenso en las temperaturas, lo que concuerda con la previsión de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia.

"Este descenso será fruto de un pequeño embolsamiento de aire frío que se desplazaría por el noroeste peninsular, pudiendo dejar algunas tormentas y chubascos", explica el portal meteorológico.

Sin embargo, todo apunta a que el domingo volverá el ambiente veraniego, con una jornada de sol y playa, según la Aemet.